Mirabela Dumitrache a declarat duminică, în cadrul Podcastului B1 moderat de Alex Vlădescu, că proiectele de apă și canalizare reprezintă în continuare cea mai mare provocare pentru județul Ilfov.

Ea a subliniat că până în 2025 este esențial ca toate gospodăriile să fie racordate la rețele moderne, având în vedere că populația reală a județului se apropie de un milion de locuitori.

Ce spune Mirabela Dumitrache despre proiectele de apă și canalizare din Ilfov

„La capitolul apă și canalizare, în primul rând, este în continuare cel mai mare proiect al județului Ilfov, pentru că în 2025 este neapărat nevoie să avem toate gospodările racordate la apă și la canalizare. Oamenii au nevoie de condiții moderne în gospodărie. Este un proiect extrem de complicat.

Sunt pe date aproape 600 de mii de oameni care oficial locuiesc în Ilfov. Însă, în ultimii ani, datele din teren au arătat că ne apropiem de un milion. Și atunci, noi nu facem aceste proiecte de apă și de canalizare, de infrastructură strict pentru 500-600 de mii de ilfoveni, ci pentru un număr dublu”, a declarat purtătoarea de cuvânt a .

De ce devin localitățile din Ilfov tot mai atractive pentru bucureșteni