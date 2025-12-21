B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Apa-canal, cel mai amplu proiect CJ Ilfov. Mirabela Dumitrache: „Oamenii au nevoie de condiții moderne în gospodărie” (VIDEO)

Apa-canal, cel mai amplu proiect CJ Ilfov. Mirabela Dumitrache: „Oamenii au nevoie de condiții moderne în gospodărie” (VIDEO)

Ana Beatrice
21 dec. 2025, 21:24
Apa-canal, cel mai amplu proiect CJ Ilfov. Mirabela Dumitrache: „Oamenii au nevoie de condiții moderne în gospodărie” (VIDEO)
Sursa Foto: Facebook - Consiliul Judetean Ilfov
Cuprins
  1. Ce spune Mirabela Dumitrache despre proiectele de apă și canalizare din Ilfov
  2. De ce devin localitățile din Ilfov tot mai atractive pentru bucureșteni

Mirabela Dumitrache a declarat duminică, în cadrul Podcastului B1 moderat de Alex Vlădescu, că proiectele de apă și canalizare reprezintă în continuare cea mai mare provocare pentru județul Ilfov.

Ea a subliniat că până în 2025 este esențial ca toate gospodăriile să fie racordate la rețele moderne, având în vedere că populația reală a județului se apropie de un milion de locuitori.

Ce spune Mirabela Dumitrache despre proiectele de apă și canalizare din Ilfov

„La capitolul apă și canalizare, în primul rând, este în continuare cel mai mare proiect al județului Ilfov, pentru că în 2025 este neapărat nevoie să avem toate gospodările racordate la apă și la canalizare. Oamenii au nevoie de condiții moderne în gospodărie. Este un proiect extrem de complicat.

Sunt pe date aproape 600 de mii de oameni care oficial locuiesc în Ilfov. Însă, în ultimii ani, datele din teren au arătat că ne apropiem de un milion. Și atunci, noi nu facem aceste proiecte de apă și de canalizare, de infrastructură strict pentru 500-600 de mii de ilfoveni, ci pentru un număr dublu”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Consiliului Județean (CJ) Ilfov.

De ce devin localitățile din Ilfov tot mai atractive pentru bucureșteni

La orele de vârf, statisticile arată că în București se află în trafic aproximativ 145.000 de mașini. O parte dintre acestea nu au numere de București. Asta înseamnă că foarte mulți șoferi vin din județul Ilfov. Dimineața, fluxul este îndreptat spre Capitală, către școli și locuri de muncă. Seara, situația se inversează. Mașinile părăsesc orașul și se întorc spre localitățile din Ilfov.

„S-au mutat foarte mulți din București în Ilfov în ultimii ani. S-au mutat foarte mulți pe sudul Ilfovului, pe zona Berceni. S-au mutat foarte mulți în Domnești, chiar și pe zona de nord, spre Mogoșoaia, Snagov, Corbeanca. În zona de est, pe zona Cernica, s-au mutat la fel, foarte multe familii. Foarte mulți fug, migrează spre județul Ilfov pentru că este o zonă mai liniștită”, a mai transmis Mirabela Dumitrache.

Tags:
Citește și...
CJ Ilfov anunță extinderea transportului verde: „Sunt autobuze electrice care deja sunt pe traseu din Chitila spre Capitală” (VIDEO)
Eveniment
CJ Ilfov anunță extinderea transportului verde: „Sunt autobuze electrice care deja sunt pe traseu din Chitila spre Capitală” (VIDEO)
CJ Ilfov: Cum a arătat anul 2025 la capitolul infrastructură rutieră (VIDEO)
Eveniment
CJ Ilfov: Cum a arătat anul 2025 la capitolul infrastructură rutieră (VIDEO)
Mirabela Dumitrache a prezentat proiectul „Ilfov prețuiește. Respect și Recunoștință”. 1.500 de lei pentru veterani, deținuți politici și urmașii lor (VIDEO)
Eveniment
Mirabela Dumitrache a prezentat proiectul „Ilfov prețuiește. Respect și Recunoștință”. 1.500 de lei pentru veterani, deținuți politici și urmașii lor (VIDEO)
Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov), despre atmosfera de sărbătoare și Ambasada lui Moș Crăciun din Mogoșoaia (VIDEO)
Eveniment
Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov), despre atmosfera de sărbătoare și Ambasada lui Moș Crăciun din Mogoșoaia (VIDEO)
Un fost membru al CSM critică dur inițiativa lui Nicușor Dan de a organiza un referendum în justiție: „Nebunia unui dictatoraș de operetă”
Eveniment
Un fost membru al CSM critică dur inițiativa lui Nicușor Dan de a organiza un referendum în justiție: „Nebunia unui dictatoraș de operetă”
Povestea româncei care a făcut din gusturile copilăriei un succes internațional: „Cărțile de bucate sunt mai mult decât rețete”
Eveniment
Povestea româncei care a făcut din gusturile copilăriei un succes internațional: „Cărțile de bucate sunt mai mult decât rețete”
Cumpărăturile în rate fără dobândă: avantajele și condițiile oferite de bănci
Eveniment
Cumpărăturile în rate fără dobândă: avantajele și condițiile oferite de bănci
Amendă de peste 20.000 de lei pentru un restaurant, după verificările ANPC. Un șoarece mort, gândaci și pânze de păianjeni, printre descoperiri
Eveniment
Amendă de peste 20.000 de lei pentru un restaurant, după verificările ANPC. Un șoarece mort, gândaci și pânze de păianjeni, printre descoperiri
Alertă în Argeș! Dronă găsită într-o pădure, cu o parașută agățată de ea. Ce se știe despre aparatul de zbor
Eveniment
Alertă în Argeș! Dronă găsită într-o pădure, cu o parașută agățată de ea. Ce se știe despre aparatul de zbor
Prăjiturile pregătite în casă, bune și ieftine. Cât poți economisi de sărbători dacă îți prepari propriile deserturile
Eveniment
Prăjiturile pregătite în casă, bune și ieftine. Cât poți economisi de sărbători dacă îți prepari propriile deserturile
Ultima oră
22:05 - CJ Ilfov anunță extinderea transportului verde: „Sunt autobuze electrice care deja sunt pe traseu din Chitila spre Capitală” (VIDEO)
20:52 - CJ Ilfov: Cum a arătat anul 2025 la capitolul infrastructură rutieră (VIDEO)
20:08 - Mirabela Dumitrache a prezentat proiectul „Ilfov prețuiește. Respect și Recunoștință”. 1.500 de lei pentru veterani, deținuți politici și urmașii lor (VIDEO)
19:27 - Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov), despre atmosfera de sărbătoare și Ambasada lui Moș Crăciun din Mogoșoaia (VIDEO)
18:46 - Facturile la gaz cresc puternic din 2026. Noile tarife aduc scumpiri de până la 35%
18:01 - Un fost membru al CSM critică dur inițiativa lui Nicușor Dan de a organiza un referendum în justiție: „Nebunia unui dictatoraș de operetă”
18:00 - Cătălin Botezatu cucerește Monaco! Distincția primită în cadrul unui eveniment prestigios: „Nu poate decât să mă onoreze”
17:24 - Povestea româncei care a făcut din gusturile copilăriei un succes internațional: „Cărțile de bucate sunt mai mult decât rețete”
16:42 - Averea lui Elon Musk a ajuns la 749 de miliarde de dolari, consolidându-i poziția de cel mai bogat om al planetei
16:33 - Cumpărăturile în rate fără dobândă: avantajele și condițiile oferite de bănci