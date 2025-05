Cel puțin 11 persoane au fost rănite în SUA după un atac armat

Un incident neplăcut a avut loc în Carolina de Sud, , unde cel puțin 11 persoane au fost rănite în urma unui într-un oraș de pe plajă, conform

Autoritățile nu au oferit detalii despre starea actuală a victimelor. Într-un videoclip postat pe rețeaua de socializare X, se pot observa mai multe mașini de poliție și ambulanțe sosite la fața locului pentru a acorda primul ajutor.

🚨🇺🇸 | UPDATE ⚠️

At least 11 people shot in

on Watson Avenue in Little River, South Carolina 11 people were transported to the hospital with gunshot wounds story is developing.

— Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon)