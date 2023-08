Cercetătorii ar fi descoperit cel mai mare animal care a existat pe Pământ / Specialiștii susțin că ar fi avut 20 de metri și până la 340 de tone (FOTO/VIDEO)

Cercetătorii ar fi descoperit cel mai greu animal care ar fi existat vreodată pe Pământ. Fosila acestuia a fost dezgropată recent în Peru și avea vertebre cu diametrul de 80 de centimetri și cântăreau 100 de kilograme fiecare.

Specialiștii susțin că acest animal ar fi avut o lungime de 20 de metri și o greutate estimată între 80 și 340 de tone. De asemenea, scheletul descoperit este al unui mamifer și nu al unui dinozaur.

Ancient whale from Peru may be most massive animal ever on Earth

