Cetățenii unei localități din Timiș acuză abuzuri grave din partea polițiștilor și interlopilor din zonă

„Cu ceva timp în urmă, șeful ANAF amenința (promitea) mediatic că va pune sub control evazioniștii din România. Unul dintre nenumaratele bla-bla-uri politice, care a avut scopul să acopere creșterea taxelor pe care tocmai se pregateau a le impune. Combaterea evaziunii ar presupune decapitarea oamenilor-problemă din sistem, adica a acelora care controlează în stil infracțional instituțiile de putere, de la nivelul cel mai de jos până în vârful ierarhiei.

Pentru a înțelege mecanismul, vă relatăm un caz-școală, care poate exista multiplicat de sute de ori în toate județele țării. E o situație foarte bine definită de președintele Klaus Iohannis, care vorbea de «România eșuata», țara în care instituțiile plătite generos din bani publici sunt deseori inutile sau chiar transformate în instrumente paralegale de represiune.

De circa doi ani, în Giarmata, una dintre «comunele-dormitor» ale Timișoarei, există o tensiune surdă între locuitorii caselor din cartierul aflat lângă stadionul comunei și unul dintre vecinii lor, care încalcă în mod repetat legea privind liniștea publică.

Localnicii au făcut reclamații la Primărie, la Poliție și la alte instituții publice, însă totul a fost în zadar. Proprietarul, pe numele său Ioan Nechiti, fost polițist, actual instructor auto, i-a transferat fiicei sale, prin comodat, casa din Giarmata. Aceasta o închiriază în regim de clubbing cu circuit închis.

Aproape în fiecare seară, liniștea zonei rezidențiale din Giarmata e spartă de DJ, manele și zgomot mult peste orice limită legală.

În ultimii doi ani, în ciuda nenumăratelor reclamații, nicio instituție legală nu a întreprins mai nimic. Din când în când, Poliția amendează cu 100 de lei scandalagiii care închiriază incinta cu prețuri de 600-700 euro pe seară. Unele paranghelii sunt organizate de polițiști, procurori sau alte persoane influente din orașul de pe Bega. Locul a devenit preferat de cei care stau bine cu banii.

Anul trecut, televiziunile naționale relatau cu amănunte despre incendierea unei mașini de lux a unuia dintre participanții la un chef cu mult scandal, în urma unui act mafiot nerezolvat nici până astăzi de Poliție. Printre localnici se vorbește, mai mult șoptit, că făptuitorul este știut de «oamenii legii», însă aceștia refuză să-l incrimineze de teamă că infractorul ar putea vorbi despre lucrurile care se întâmplă în interiorul vilei. «Pereții cu ochi» ar fi văzut multe lucruri compromițătoare cu polițiști și politicieni. Prezența polițișitilor la scandalurile reclamate de vecini e notorie. Recent, un chef de pomină a pus într-o situație penibilă pe polițiștii chemați să rezolve încălcarea legii, deoarece scandalagiii erau chiar colegii lor de la Secția 4 din Timișoara! Totul s-a negociat în familie, ca în «familgliile» mafiote!

Incinta care funcționează sub numele de «Pensiunea Kubiq» este o fostă casă privată, transformată în loc de nebunii pentru potentații zonei. Clădirea are o valoare ce depășește un milion de euro, fiind deținută de fostul polițist Ioan Nechiti, care, evident, nu are venituri legale care să justifice o investiție atât de mare.

Activitatea de clubbing și restaurant de la «Pensiunea Kubiq» nu e autorizată, plasându-se în regim clar de evaziune.

Toată lumea știe lucrurile astea, inclusiv primarul Claudiu «Păcănele» Mihălceanu (șeful PMP Timiș), numit așa ca urmare a slăbiciunii sale pentru jocurile de noroc.

Situația e cunoscută și de polițiștii care-l protejează necondiționat pe fostul lor coleg. De altfel, unii dintre vecini au reclamat la Inspectoratul Județean de Poliție Timiș presiuni și amenințări din partea polițistului Cristian Turcu, și el instructor auto în timpul liber. Din victime ale petrecăreților, cei care sesizează nerespectarea legii au devenit hăituiți și persecutați chiar de «oamenii legii»!

Tot acest păienjeniș de interese locale oculte, protejate de politicieni și polițiști, e specific României reale, în care evaziunea se împletește cu alte infracțiuni, acoperite chiar de cei care ar trebui să lupte cu ele.”