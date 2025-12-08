B1 Inregistrari!
CFR Călători anunță schimbări: rute directe noi și garnituri modernizate

CFR Călători anunță schimbări: rute directe noi și garnituri modernizate

Selen Osmanoglu
08 dec. 2025, 13:58
CFR Călători anunță schimbări: rute directe noi și garnituri modernizate
Sursa foto: Arhivă personală
Cuprins
  1. Trenuri interne și internaționale
  2. Garnituri modernizate și viteze mai mari
  3. Tarife și reduceri

Începând cu 14 decembrie, CFR Călători va implementa noul Mers al Trenurilor, valabil până în decembrie 2026, cu modificări importante atât pentru trenurile interne, cât și pentru cele internaționale. Introducerea unor rute directe, modernizarea garniturilor și optimizarea timpilor de călătorie sunt principalele noutăți pentru pasageri.

Trenuri interne și internaționale

Conform anunțului oficial, peste 1.150 de trenuri vor circula zilnic, dintre care 52 pentru traficul internațional, 20 Intercity, 112 Interregio și 952 Regio. În sezonul estival, sunt planificate și 26 de trenuri sezoniere, scrie Adevărul.

O noutate importantă pentru călătorii internaționali este ruta directă Budapesta-București, prin trenurile IR 72 și IR 73, care nu vor mai opri la Craiova, oferind o legătură rapidă între cele două capitale. De asemenea, trenurile IR 346 și IR 347 vor reveni în stația Viena Westbahnhof prin Budapesta Kelenföld, iar legătura Baia Mare-Viena se va menține prin trenurile Someș 687/686.

Sezonul estival va aduce trenuri noi pe ruta București-Giurgiu-Ruse, cu patru garnituri speciale către Bulgaria. Colaborarea cu Ucraina se păstrează prin vagonul direct Kiev -Ungheni-București, parte a trenului Prietenia 401/402.

Odată cu aderarea României la spațiul Schengen, verificarea documentelor la frontieră nu va mai fi necesară, ceea ce va reduce timpii de așteptare pentru călătorii internaționali.

Garnituri modernizate și viteze mai mari

CFR Călători continuă modernizarea trenurilor prin proiecte PNRR: vagoane și locomotive dotate cu Wi-Fi, camere video, prize, aer condiționat și toalete ecologice, unele cu bar-bistro.

Trenurile Interregio de pe rutele București-Suceava, București – Iași și București – Brașov vor fi reclasificate ca Intercity, pentru confort sporit și reducerea duratei călătoriilor.

Ramele electrice Alstom Coradia Stream, capabile de 160 km/h, vor circula pe 26 de rute zilnice, inclusiv București – Constanța, Craiova, Arad, Deva, Brașov și Timișoara.

Până la 1 februarie 2026, 11 din cele 12 rame achiziționate vor fi operaționale. În paralel, trenurile PESA vor fi introduse pe traseul București – Buzău – Adjud.

Tarife și reduceri

Prețul biletelor va crește doar cu rata inflației, conform legislației, a declarat Traian Preoteasa, directorul general al CFR Călători.

Reducerile actuale vor fi menținute: cardul TrenPlus oferă 25% reducere timp de un an, biletele dus-întors 10% mai ieftine, iar achiziția anticipată poate aduce până la 10% reducere suplimentară.

Abonamentele pentru navetiști și alte categorii rămân valabile, detaliile complete fiind disponibile odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor.

