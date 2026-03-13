Traian Avarvarei
13 mart. 2026, 17:59
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei. Sursa foto: Ciprian Ciucu / Facebook

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a anunțat, vineri, că în Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB) a fost aprobat proiectul ce actualizează chiriile pentru locuințele de stat din oraș. Ciucu a explicat situația acestor locuințe, ale căror chirii n-au mai fost actualizate de circa 20 de ani.

Primarul a precizat a introdus un amendament pentru ca persoanele care îndeplinesc criteriile de protecţie socială să nu aibă de suferit de pe urma majorării acestor prețuri.

Au fost actualizate prețurile chiriilor pentru locuințele de stat din Capitală

„A fost aprobat proiectul privind actualizarea chiriilor pentru locuințele „convenabile”, după ce nu a mai fost actualizat de cca. 20 de ani.

Am propus un amendament pentru ca persoanele care îndeplinesc criteriile de protecție socială să fie protejate.

Altfel, „fun fact”, a venit în şedintă să mă certe un domn care locuiește pe undeva pe lângă Grădina Icoanei, între două ambasade, care plăteşte în jur de 400 de lei pentru 120 mp.

Am rămas certat, dar măcar am făcut nițică dreptate sutelor de mii de bucureșteni care în ultimii 20 de ani și-au luat case prin credite imobiliare la care au platit și încă plătesc pe 20 sau 30 de ani. Cunosc sentimentul…

Altfel, am ordonat ca Poliția Locală a Municipiului București și Corpul de Control să verifice temeinic apartament cu apartament. Am informații că unele au fost transformate ilegal în Airbnb-uri și unele spații luate de ong-uri fake (respect ONG-urile serioase, nu e cazul lor), făcute terase/restaurante.

Voi face, dupa 35 de ani, lumină în activele patrimoniale ale Bucureștiului!

La redactarea acestui proiect cel mai mult a muncit Viceprimarul Stelian Bujduveanu. Mă bucur că l-am putut pune pe ordinea de zi și că a fost votat!”, a transmis primarul general, Ciprian Ciucu, într-o postare pe Facebook.

Într-un mesaj anterior, Ciucu estimase că municipalitatea va încasa circa 500 milioane de lei în urma acestor actualizări.

