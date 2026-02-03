Căldura caloriferului aduce confort în locuințe pe timp de iarnă, însă poate ascunde riscuri serioase dacă anumite obiecte sunt așezate prea aproape de sursele de încălzire. avertizează că multe dintre incendiile domestice pornesc de la gesturi aparent banale, precum uscarea hainelor sau depozitarea unor obiecte inflamabile lângă calorifer.

Hainele și textilele, un risc major de incendiu

Uscarea rufelor pe calorifer este una dintre cele mai frecvente greșeli făcute în sezonul rece. Hainele, păturile sau lenjeriile de pat pot deveni extrem de periculoase atunci când sunt expuse direct la căldură. Materialele sintetice se pot topi, iar cele naturale se pot supraîncălzi sau pot începe să mocnească în timp, scrie Click.

Pompierii recomandă ca textilele să fie uscate pe suporturi speciale, amplasate la cel puțin 1,5 metri de calorifer sau de alte surse de căldură.

Mobilierul și decorațiunile pot bloca disiparea căldurii

Așezarea mobilierului sau a decorațiunilor lângă calorifer nu doar că reduce eficiența încălzirii, dar crește și riscul de incendiu. Perdelele lungi pot lua foc rapid, iar materialele precum lemnul sau MDF-ul devin mai inflamabile atunci când sunt expuse constant la temperaturi ridicate.

Specialiștii recomandă păstrarea unui spațiu liber de cel puțin 30-50 de centimetri în jurul caloriferului pentru a permite disiparea corectă a căldurii.

Lichidele și aerosolii inflamabili, extrem de periculoși

Produse precum fixativul, parfumurile, spray-urile de cameră sau detergenții conțin substanțe inflamabile. Expunerea acestora la căldură poate duce la creșterea presiunii în recipient, scurgeri sau chiar explozii.

Pompierii atrag atenția că aceste produse trebuie depozitate în spații răcoroase și bine aerisite, departe de calorifere sau alte surse de încălzire.

Electronicele și încărcătoarele nu trebuie ținute lângă calorifer

Telefoanele mobile, laptopurile, prelungitoarele sau încărcătoarele pot deveni extrem de periculoase dacă sunt lăsate în apropierea caloriferelor. Căldura suplimentară poate duce la supraîncălzirea bateriilor, topirea izolației cablurilor sau apariția scurtcircuitelor.

Bateriile litiu-ion sunt deosebit de sensibile la temperaturi ridicate, iar specialiștii recomandă încărcarea dispozitivelor pe suprafețe deschise, ferite de căldură.

Hârtia și cartonul, printre cele mai inflamabile materiale

Cărțile, revistele sau cutiile de carton depozitate lângă calorifer reprezintă un risc major. Hârtia este extrem de inflamabilă, iar expunerea îndelungată la căldură poate duce la aprindere rapidă și la propagarea incendiului în întreaga încăpere.

Pompierii recomandă ca aceste obiecte să fie păstrate în dulapuri închise sau pe rafturi situate la distanță de sursele de încălzire.