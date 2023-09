Ciprian Ciucu: Am undeva la 50 de șantiere, proiecte importante, fără să pun aici anvelopările. Am făcut parcuri de la zero, am făcut străzi, am reabilitat bulevarde întregi. Sunt în linie dreaptă și cu un spital (VIDEO)

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a vorbit despre , joi, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin, și susține că există „undeva la 50 de șantiere”.

Ciprian Ciucu, pe B1 TV, despre proiectele importante din Sectorul 6

„Avem undeva la 50 de șantiere, deci proiecte importante, fără să pun aici anvelopările, care și ele sunt șantiere. Am făcut parcuri de la zero, am făcut străzi, am reabilitat bulevarde întregi, am reabilitat foarte mult între blocuri – cel puțin Militari, am două microzone, fiecare are câte 100 și ceva de străzi, sunt reabilitate rutier și e-sistematizate, asta este foarte important, și acum intrăm cu partea de verde. Adică am intrat cu partea de covor asfaltic și acum intrăm cu partea peisagistică. Am intrat foarte mult în profunzime în blocuri”, a declarat primarul Sectorului 6.

„Avem acum un proiect cu Lacul Morii. Suntem primii cred, o să primim o finanțare foarte importantă pentru a revitaliza urban întreaga zonă a Lacului Morii. Deja am făcut prima etapă, digul, are foarte mare succes. Am făcut Parcul Liniei, un parc de la zero care are 6 hectare, acum executăm faza a doua. Am promis și un spital (…). Nu spun de spital. Am vrut să muncesc fără să îl scot în față, fără să creez așteptări, dar după ultimele vești pe care le primesc cred că sunt în linie dreaptă”, a continuat Ciprian Ciucu.

„Eu prefer să vorbesc mai puțin și să fac mai mult. Oamenii au văzut că lucrurile se întâmplă. OK, am zis că fac un lucru, dacă ar depinde doar de mine, l-aș face imediat, dar toată această avizăraie și ping pong interinstituțional te duce la un an, chiar doi, de întârziere pe diferite avize, diferite faze ale proiectului. Oamenii trebuie să aibă încredere (…). Deja se văd efectiv rezultatele clar. Este vorba numai despre resurse și despre răbdare”, a mai spus edilul.