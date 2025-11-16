Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a subliniat importanța unei pregătiri solide și a înțelegerii proceselor din administrația publică.

Ce spune Ciprian Ciucu

„Atunci când suntem în campanie, foarte multă lume insistă: «Hai, spune-ne ce o să faci. Care o să fie soluția ta în transport? Care o să fie soluția ta în alt sistem public? Pe termie și așa mai departe.» Este important să fii bine pregătit, să ai datele, să înțelegi sistemele publice”, a declarat Ciucu, într-un videoclip postat pe pagina de Facebook.

„Dar, deopotrivă, este important să înțelegi foarte bine procesele care te ajută să rezolvi aceste probleme”, a mai subliniat el.

„Este foarte important să îți faci o echipă”

Primarul a mai precizat că, pe lângă cunoașterea sistemelor, este esențial să ai o echipă și să știi să o conduci.

„Și printre aceste procese, este foarte important să îți faci o echipă. Să-i inspiri pe cei de lângă tine și să-i pui la treabă. Să fii atent la ceea ce îți spun, să le asculți contraargumentele și, la final, să iei decizii”, a mai precizat el.

Ce spune despre candidatura sa la Primăria Capitalei

Ciprian Ciucu se declară pregătit pentru rolul de primar general al Capitalei.

„Noi am reușit să atragem foarte mulți bani europeni. Am făcut primul mare bulevard din București după 1989, Drumul Valea Largă, două benzi pe sens, piste de biciclete, toate utilitățile trase pe dedesubt. Deci vorbim despre un kilometru și jumătate, un bulevard efectiv nou, care nu exista, era câmp acolo”, a declarat el, pentru B1TV.

„Avem primul mare parc din București după 1989. Parcul Liniei are acum 8 hectare și va avea, într-un an sau mai puțin, 16 hectare. Deci este un parc mare, liniar, de 4 km. Am construit de la zero 5 școli, am 2 grădinițe, 2 creșe. Sunt construite de la 0. Deci avem această capacitate de a atrage finanțare și de a duce la bun sfârșit proiecte”, a mai explicat.