B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ciprian Ciucu: „Este important să fii bine pregătit, să ai datele, să înțelegi sistemele publice”

Ciprian Ciucu: „Este important să fii bine pregătit, să ai datele, să înțelegi sistemele publice”

Selen Osmanoglu
16 nov. 2025, 10:35
Ciprian Ciucu: „Este important să fii bine pregătit, să ai datele, să înțelegi sistemele publice”
Sursa Foto: facebook - Ciprian Ciucu
Cuprins
  1. Ce spune Ciprian Ciucu
  2. „Este foarte important să îți faci o echipă”
  3. Ce spune despre candidatura sa la Primăria Capitalei

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a subliniat importanța unei pregătiri solide și a înțelegerii proceselor din administrația publică.

Ce spune Ciprian Ciucu

„Atunci când suntem în campanie, foarte multă lume insistă: «Hai, spune-ne ce o să faci. Care o să fie soluția ta în transport? Care o să fie soluția ta în alt sistem public? Pe termie și așa mai departe.» Este important să fii bine pregătit, să ai datele, să înțelegi sistemele publice”, a declarat Ciucu, într-un videoclip postat pe pagina de Facebook.

„Dar, deopotrivă, este important să înțelegi foarte bine procesele care te ajută să rezolvi aceste probleme”, a mai subliniat el.

„Este foarte important să îți faci o echipă”

Primarul a mai precizat că, pe lângă cunoașterea sistemelor, este esențial să ai o echipă și să știi să o conduci.

„Și printre aceste procese, este foarte important să îți faci o echipă. Să-i inspiri pe cei de lângă tine și să-i pui la treabă. Să fii atent la ceea ce îți spun, să le asculți contraargumentele și, la final, să iei decizii”, a mai precizat el.

Ce spune despre candidatura sa la Primăria Capitalei

Ciprian Ciucu se declară pregătit pentru rolul de primar general al Capitalei.

„Noi am reușit să atragem foarte mulți bani europeni. Am făcut primul mare bulevard din București după 1989, Drumul Valea Largă, două benzi pe sens, piste de biciclete, toate utilitățile trase pe dedesubt. Deci vorbim despre un kilometru și jumătate, un bulevard efectiv nou, care nu exista, era câmp acolo”, a declarat el, pentru B1TV.

„Avem primul mare parc din București după 1989. Parcul Liniei are acum 8 hectare și va avea, într-un an sau mai puțin, 16 hectare. Deci este un parc mare, liniar, de 4 km. Am construit de la zero 5 școli, am 2 grădinițe, 2 creșe. Sunt construite de la 0. Deci avem această capacitate de a atrage finanțare și de a duce la bun sfârșit proiecte”, a mai explicat.

Tags:
Citește și...
Cătălin Drulă a discutat cu locuitorii din Rahova despre problemele din cartier: „E mai rău ca în Congo”
Eveniment
Cătălin Drulă a discutat cu locuitorii din Rahova despre problemele din cartier: „E mai rău ca în Congo”
Reforma administrației publice: promisiuni și realitate
Eveniment
Reforma administrației publice: promisiuni și realitate
Ofensiva verde a lui Ciprian Ciucu: Sectorul 6 respiră mai bine
Eveniment
Ofensiva verde a lui Ciprian Ciucu: Sectorul 6 respiră mai bine
Jumătate din țară, afectată de ceață densă. Iată care sunt județele vizate și recomandările polițiștilor
Eveniment
Jumătate din țară, afectată de ceață densă. Iată care sunt județele vizate și recomandările polițiștilor
S-a deschis Târgul de Crăciun din Craiova. Cum arată și ce prețuri sunt (FOTO)
Eveniment
S-a deschis Târgul de Crăciun din Craiova. Cum arată și ce prețuri sunt (FOTO)
Incendiu la pensiune din Delta Dunării, în care erau zeci de turiști (VIDEO)
Eveniment
Incendiu la pensiune din Delta Dunării, în care erau zeci de turiști (VIDEO)
Tatăl copilei care a murit la dentist: Ei au vrut să muşamalizeze tot. În timp ce o resuscitau pe fetiţă, când soţia mea nu ştia nimic, ei deja chemaseră avocatul
Eveniment
Tatăl copilei care a murit la dentist: Ei au vrut să muşamalizeze tot. În timp ce o resuscitau pe fetiţă, când soţia mea nu ştia nimic, ei deja chemaseră avocatul
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 16 – 22 noiembrie: A venit momentul ca Vărsătorii să facă ceva ce va uimi pe toată lumea (VIDEO)
Eveniment
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 16 – 22 noiembrie: A venit momentul ca Vărsătorii să facă ceva ce va uimi pe toată lumea (VIDEO)
Nicușor Dan, mesaj la înscăunarea noului Arhiepiscop Major: „Preafericirea Sa Claudiu-Lucian Pop e chemat să ducă mai departe un testament al credinței și al iubirii”
Eveniment
Nicușor Dan, mesaj la înscăunarea noului Arhiepiscop Major: „Preafericirea Sa Claudiu-Lucian Pop e chemat să ducă mai departe un testament al credinței și al iubirii”
Un muncitor român a fost găsit mort într-un siloz de cereale din Austria. Ce s-a întâmplat cu colegul său
Eveniment
Un muncitor român a fost găsit mort într-un siloz de cereale din Austria. Ce s-a întâmplat cu colegul său
Ultima oră
12:36 - Cătălin Drulă a discutat cu locuitorii din Rahova despre problemele din cartier: „E mai rău ca în Congo”
11:53 - Reforma administrației publice: promisiuni și realitate
11:10 - Ofensiva verde a lui Ciprian Ciucu: Sectorul 6 respiră mai bine
10:26 - Vremea în România, 16 noiembrie: O zi cu contrast termic și cer variabil
09:43 - Zelenski: „Ucraina are nevoie de sprijin care să salveze vieți”. Ce își dorește de la aliații europeni
Catalin Drula
09:13 - Jumătate din țară, afectată de ceață densă. Iată care sunt județele vizate și recomandările polițiștilor
08:53 - Sfântul Apostol și Evanghelist Matei: cine a fost și de ce este sărbătorit pe 16 noiembrie
08:24 - Vremea în România, 16 noiembrie 2025: temperaturi și condiții meteo
23:49 - România a fost învinsă dramatic de Bosnia, în preliminariile CM 2026
23:44 - Băsescu: Nu-l dă nimeni jos pe Bolojan, că nimeni nu vrea să-i ia locul. Sper să nu demisioneze