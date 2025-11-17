Un studiu inovator a arătat ce se întâmplă atunci când oamenii includ ciupercile în dieta lor zilnică. Descoperirile făcute de oamenii de știință sugerează că ciupercile ar putea avea beneficii pentru sănătatea inimii și chiar ar putea întări sistemul imunitar.

Ce beneficii ar putea ciupercile asupra sănătății organismului

Studiul publicat în revista „Critical Reviews in Food Science and Nutrition” sugerează că un consum regulat de ciuperci ar putea reduce riscul apariției unei afecțiuni cardiometabolice, ținând sub control tensiunea arterială și nivelul de trigliceride din .

Cu toate acestea, oamenii de știință au declarat că este nevoie de mai multe cercetări pentru a putea ști cu siguranță că aceste beneficii sunt strict legate de consumul de ciuperci. De asemenea, aceștia au recomandat ca investigațiile viitoare să examineze modul în care ciupercile impactează sistemul imunitar, lucru pe care l-au descris ca fiind „substudiat”, potrivit .

De asemenea, în urma analizei mai multor studii, cercetătorii au constatat că cantitățile utilizate în studiile experimentale au fost considerabil mai mari decât consumul mediu al populației. În cercetări, dozele au variat de la 13 la 300 de grame zilnic, echivalentul a aproximativ 4,7 kilograme anual. Prin contrast, consumul mediu de ciuperci în Statele Unite se situează între 1,4 kg și 1,6 kg anual.

Ce proprietați au ciupercile

Analiza studiilor a arătat că tipul ciupercilor consumate este, de asemenea, important. Agaricus bisporus, cunoscute ciuperci albe și brune sau portobello, au cea mai bogată compoziție când vine vorba de nutrienți.

În timp ce alte tipuri, cum ar fi Pleurotus ostreatus și Lentinula edodes au un conținut crescut de beta-glucan și compuși bioactivi. Combinarea mai multor tipuri de ciuperci poate oferi o paletă vastă de beneficii și totodată, mese pline de savoare.

Ciupercile sunt un aliment unic. Sunt cunoscute pentru conținutul scăzut calorii, dar nu la fel de mulți oameni știu că sunt o sursă importantă de fibre, potasiu, seleniu, vitamine B, beta-glucan, chitină și L-ergotioneină, proteine. Anumite ciuperci pot oferi chiar și un plus de vitamina D dacă au fost expuse la lumina ultravioletă.

În plus, acest aliment este, de asemenea, accesibil ca preț și disponibil pe scară largă în multe supermarketuri.