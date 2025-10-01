O româncă a trecut prin momente de groază în Italia. Tânăra a fost jefuită și aruncată pe stradă, dezbrăcată, dintr-o ambulanță. Autorul faptelor este chiar șoferul ambulanței, angajat al unei firme private.

Cum s-a petrecut incidentul

Românca, în vârstă de 29 de ani, este escortă în Italia și ar fi fost convinsă de șoferul ambulanței să întrețină relații intime în interiorul vehiculului, între transporturile de pacienți. Conform reconstituirii cazului de către polițiști, după terminarea actului sexual, femeia ar fi fost împinsă afară din ambulanță cât încă era dezbrăcată. După ce i-a aruncat hainele, bărbatul a fugit cu banii, documentele, geanta și telefonul tinerei românce.

Întâmplător, prin zonă a trecut un echipaj al poliției rutiere pe care tânăra româncă a reușit să îl oprească. Le-a povestit ofițerilor ce s-a întâmplat, iar aceștia au transmis informațiile mai departe, către colegii lor de la secția de poliție Santa Viola.

Unde și când a avut loc incidentul

Incidentul dramatic s-a întâmplat în cursul zilei de luni, la periferia orașului Anzola dell’Emilia, din Italia, potrivit .

Ce s-a întâmplat cu șoferul de ambulanță

Cu ajutorul imaginilor de supraveghere, ofițerii au reușit să identifice numărul de înmatriculare al vehiculului, identificând totodată și organizația non-profit de care aparținea, dar și persoana care conducea ambulanța la momentul respectiv.

Ofițerii l-au prins pe tânărul de 28 de ani, la Spitalul Maggiore, unde tocmai transportase un pacient pentru dializă. Când a văzut mașina de poliție apropiindu-se, șoferul de ambulanță a aruncat o pe jos, care s-a dovedit a fi a femeii.

A fost identificat și reținut, iar pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru agravată.