B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Gina Pistol: „Simt că mi-a deschis cineva geanta și mi-a luat banii”. Cât a plătit pentru o oră de parcare

Gina Pistol: „Simt că mi-a deschis cineva geanta și mi-a luat banii”. Cât a plătit pentru o oră de parcare

Selen Osmanoglu
30 sept. 2025, 11:29
Gina Pistol: „Simt că mi-a deschis cineva geanta și mi-a luat banii”. Cât a plătit pentru o oră de parcare
Foto: Instagram
Cuprins
  1. Cât a plătit pentru o oră
  2. „Încă plâng după bani”

Gina Pistol a rămas uimită de prețurile unei parcări din București. Prezentatoarea TV a staționat o oră, însă a plătit o sumă considerabilă de bani.

Cât a plătit pentru o oră

Gina Pistol a plătit 105 lei pentru o oră de staționare într-o parcare din București. Vedeta a explicat că prețul nu era afișat dinainte.

„Am parcat aici, unde sunt niște sume… Cât credeți voi că am plătit pentru o oră jumate? Ia uitați, cât am plătit (n.r. – 105 ron)! Cum să plătesc un milion, pe o oră jumate? Dar băieții nu au trecut acolo, unde era parcare cu plată, 60 lei/oră, nu au trecut…”, a spus Gina, conform Click.

„Simt că mi-a deschis cineva geanta și mi-a luat banii. Așa mă simt acum. Și nu sunt chitroasă, sunt un om bleg, se pare… Domnul de la casierie era săracul tăbăcit, se vede că nu eram singurul client nemulțumit. Era trecut prin viață, prin greu…”, a precizat vedeta, care a făcut ulterior o comparație cu prețurile unei alte parcări din Capitală: „Uite, aici, parcare normală. 5 lei/ora, 50 lei/zi…”, a adăugat.

„Încă plâng după bani”

Vedeta a povestit totul internauților. Aceasta a spus că încă plânge după acei bani.

„Eu încă plâng după bani, sinceră să fiu. Stăteam acum și mă gândeam…. Ce restaurant scump dacă vrei să impresionezi pe cineva, ce cafenea scumpă… Te duci acolo, stai în parcare, mănânci ceva, dar stai o jumătate de zi ca să îi arăți cât de tare ești și cât de mult înseamnă pentru tine persoana respectivă…”, a spus prezentatoarea TV.

Aceasta a mărturisit că mai bine stă în casă și strânge bani de „pantofi” și „o bluziță”.

„Am venit să spăl și mașina, pot să mă retrag liniștită, am cheltuit niște bani. Mai bine stau în casă, banii îi strâng și îmi iau pantofi la final de lună, o bluziță”, a adăugat Gina Pistol.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Mihaela Tatu: „Nici nu deschid ochii bine că pipăi după pastilă”. De ce boală suferă
Monden
Mihaela Tatu: „Nici nu deschid ochii bine că pipăi după pastilă”. De ce boală suferă
Ce va face Monica Tatoiu, dacă într-o zi va pierde toți banii? Vedeta a dezvăluit: „Nu îmi e rușine să muncesc”
Monden
Ce va face Monica Tatoiu, dacă într-o zi va pierde toți banii? Vedeta a dezvăluit: „Nu îmi e rușine să muncesc”
Alina Sorescu, dezvăluiri tulburătoare despre fostul soț. Artista a reacționat la acuzațiile de abuz formulate de Alexandru Ciucu
Monden
Alina Sorescu, dezvăluiri tulburătoare despre fostul soț. Artista a reacționat la acuzațiile de abuz formulate de Alexandru Ciucu
Tentativă de seducție la spital. Chef Florin Dumitrescu, asaltat de o asistentă în vreme ce soția sa era internată
Monden
Tentativă de seducție la spital. Chef Florin Dumitrescu, asaltat de o asistentă în vreme ce soția sa era internată
Oana Monea, după ce a fost întrebată de ce nu face un copil: „Nu se spun lucrurile astea, chiar nu se spun”/ „Stați acolo cu oile voastre”
Monden
Oana Monea, după ce a fost întrebată de ce nu face un copil: „Nu se spun lucrurile astea, chiar nu se spun”/ „Stați acolo cu oile voastre”
Andreea Raicu: „Mă simt o femeie împlinită și fericită, cu sau fără un bărbat lângă mine”. Ce spune despre căsătorie
Monden
Andreea Raicu: „Mă simt o femeie împlinită și fericită, cu sau fără un bărbat lângă mine”. Ce spune despre căsătorie
Mădălina Ghenea și-a pierdut încrederea în bărbați. Ce spune starleta despre căsătorie
Monden
Mădălina Ghenea și-a pierdut încrederea în bărbați. Ce spune starleta despre căsătorie
Nicole Kidman și Keith Urban s-au despărțit după 20 de ani de căsnicie. Anunțul care a șocat fanii
Monden
Nicole Kidman și Keith Urban s-au despărțit după 20 de ani de căsnicie. Anunțul care a șocat fanii
Jorge a suferit de depresie: „Puneam capul pe pernă și mă bufnea plânsul”. Cine l-a salvat
Monden
Jorge a suferit de depresie: „Puneam capul pe pernă și mă bufnea plânsul”. Cine l-a salvat
Cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Serghei Mizil: „Am simțit mereu energii”
Monden
Cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Serghei Mizil: „Am simțit mereu energii”
Ultima oră
13:08 - Sorin Grindeanu: „Pentru a da curaj victimelor, trebuie să acționăm unitar întreaga societate, să le arătăm că rușinea și teama nu trebuie să le aparțină lor, ci agresorilor”
12:56 - Cum arată planul lui Trump în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului din Gaza
12:52 - Predoiu: Combaterea violenței domestice devine prioritate națională
12:47 - Dezvăluiri despre Tesla Pi Phone. Elon Musk clarifică speculațiile despre lansarea smartphone-ului revoluționar
12:42 - Loto 6/49 surprinde jucătorii! Cei care ghicesc trei numere vor câștiga mai mulți bani
12:28 - Președintele Nicușor Dan: „Relația de putere dintre marile orașe europene și statele europene este dezechilibrată”
12:20 - Tot mai mulți români preferă comerțul electronic. Cifrele care pun România în Top 10 european
12:03 - Mihaela Tatu: „Nici nu deschid ochii bine că pipăi după pastilă”. De ce boală suferă
11:57 - Ministrul Cătălin Predoiu lansează procesul de modernizare a MAI: eficiență sporită și reorganizare, în consultare cu sindicatele și primarii
11:47 - Ce va face Monica Tatoiu, dacă într-o zi va pierde toți banii? Vedeta a dezvăluit: „Nu îmi e rușine să muncesc”