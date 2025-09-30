Gina Pistol a rămas uimită de unei din București. Prezentatoarea TV a staționat o oră, însă a plătit o sumă considerabilă de bani.

Cât a plătit pentru o oră

Gina Pistol a plătit 105 lei pentru o oră de staționare într-o parcare din București. Vedeta a explicat că prețul nu era afișat dinainte.

„Am parcat aici, unde sunt niște sume… Cât credeți voi că am plătit pentru o oră jumate? Ia uitați, cât am plătit (n.r. – 105 ron)! Cum să plătesc un milion, pe o oră jumate? Dar băieții nu au trecut acolo, unde era parcare cu plată, 60 lei/oră, nu au trecut…”, a spus Gina, conform Click.

„Simt că mi-a deschis cineva geanta și mi-a luat banii. Așa mă simt acum. Și nu sunt chitroasă, sunt un om bleg, se pare… Domnul de la casierie era săracul tăbăcit, se vede că nu eram singurul client nemulțumit. Era trecut prin viață, prin greu…”, a precizat vedeta, care a făcut ulterior o comparație cu prețurile unei alte parcări din Capitală: „Uite, aici, parcare normală. 5 lei/ora, 50 lei/zi…”, a adăugat.

„Încă plâng după bani”

Vedeta a povestit totul internauților. Aceasta a spus că încă plânge după acei bani.

„Eu încă plâng după bani, sinceră să fiu. Stăteam acum și mă gândeam…. Ce restaurant scump dacă vrei să impresionezi pe cineva, ce cafenea scumpă… Te duci acolo, stai în parcare, mănânci ceva, dar stai o jumătate de zi ca să îi arăți cât de tare ești și cât de mult înseamnă pentru tine persoana respectivă…”, a spus prezentatoarea TV.

Aceasta a mărturisit că mai bine stă în casă și strânge bani de „pantofi” și „o bluziță”.

„Am venit să spăl și mașina, pot să mă retrag liniștită, am cheltuit niște bani. Mai bine stau în casă, banii îi strâng și îmi iau pantofi la final de lună, o bluziță”, a adăugat Gina Pistol.