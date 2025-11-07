Un nou caz tragic într-un spital din România. O doctoriță a fost găsită decedată în timpul gărzii, pe holul unității spitalicești la care era angajată. Vestea morții a zguduit întreaga comunitate din Cluj-Napoca.

Doctoriță găsită decedată pe holul unui spital: când s-a întâmplat tragedia?

Victima, Eva Kiss, era medic la Clinica Pediatrie 1 din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii. Femeia în vârstă de 66 de ani a fost găsită decedată pe holul unității spitalicești, vineri dimineață, în jurul orei 06.30, în timp ce era de . Echipajul medical a început imediat manevrele de resuscitare, dar în ciuda eforturilor lor, a fost constatat decesul.

„În data de 7 noiembrie a.c., în jurul orei 06.30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au fost sesizați despre faptul că o femeie de 66 de ani, medic în cadrul unui spital din municipiul Cluj-Napoca, ar fi fost găsită în stare de inconștiență. Echipajul medical sosit la fața locului a efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, a fost constatat decesul persoanei în cauză. În cauză a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale pentru stabilirea cauzei decesului. Cercetările sunt continuate pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul sub aspectul infracțiunii de ucidere din culpă”, au declarat reprezentanții .

Ce mesaj au transmis colegii doctoriței decedate

Vestea morții doctoriței Eva Kiss s-a resimțit ca o undă de șoc pentru familie, prieteni și colegi. Femeia era îndrăgită atât pentru calitățile sale ca medic, dar și pentru personalitatea sa.

„A fost un șoc pentru toți colegii și pentru personalul din spital. Era un medic extrem de dedicat și respectat, mereu cu un sfat sau o vorbă bună pacienți, pentru toată lumea”, au declarat colegii pentru Știri de Cluj.

Potrivit purtătoarei de cuvânt a spitalului, Daniela Dreghiciu, era cunoscut faptul că femeia avea anumite probleme de sănătate. Cu toate astea, tragedia s-a produs brusc, neașteptat și a lăsat un gol imens în sufletele celor care o îndrăgeau.

„Într-adevăr, unul dintre colegii noștri a decedat. Regretăm enorm, e dramatic să îți pierzi astfel un coleg și un prieten. Avea probleme medicale, însă era un adevărat profesionist”, a declarat Daniela Dreghiciu.