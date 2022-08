Clujul devine epicentrul muzicii electronice. Show-uri incendiare, la Untold 2022 (video)

Clujul devine epicentrul muzicii electronice. Cea de-a șaptea ediție a Festivalului Untold debutează joi, 4 august. Peste 200 de artiști naționali și internaționali vor cânta zi și noapte.

„Tema UNTOLD 2022 este „Temple of Lúna” și va fi regăsită în . Vrăjitorul, ocrotitorul festivalului, are nevoie de ajutor să salveze întreaga lume. 5 ordine (Order of the Griffin, Order of the Owl, Order of the Dragonfly, Order of the Stag și Order of the Firefly) au 5 artefacte care îl vor ajuta pe Vrăjitor în misiunea sa. Acesta va trebui să treacă prin 5 provocări pentru a obține tot ajutorul de care are nevoie”, spun organizatorii festivalului.

„Prețul unui abonament cu intrare la cele patru zile de festival este 179 de euro plus taxe. Pentru varianta VIP a abonamentului fanii plătesc 399 de euro plus taxe. Costul unui bilet pentru prima zi de festival este de 70 de euro plus taxe. Dacă vii însoțit de mai mulți prieteni, atunci varianta potrivită este achiziționarea pachetului Friendship, cu prețuri începând de la 320 de euro plus taxe”, informează .

Show-uri incendiare cu superstaruri

Organizatorii anunță cea mai mare ediție până acum. În acest context, hotelierii se pregătesc pentru asaltul turiștilor, iar prețurile la cazare sunt pe măsură. Organizatorii . Evenimentul se va desfășura la Cluj Arena. Festivalul se va extinde pe încă opt scene.

Untold pregătește show-uri incendiare. Printre artiștii invitați se numără: Anne-Marie, J Balvin, Major Lazer și Above & Beyond. Pe lângă aceștia, și-au mai anunțat prezența și: superstarul techno Paul Kalkbrenner, raperul fenomen G-Eazy, regele reggaetonului modern J Balvin, DJ-ul și producătorul german Claptone și multi-talentatul artist francez FJK (Fresh Kiwi Juice).

Untold a ajuns în Top 5 cele mai mari festivaluri din lume

​Festivalul UNTOLD a intrat în lista celor mai mari cinci festivaluri ale lumii, conform datelor publicate de compania de analiză Viberate.