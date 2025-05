Sancțiunea dură pe care a primit-o Realitatea Plus, după ce Gigi Becali ceruse închiderea televiziunii. CNA: „Au ştiut care este punctul slab. Este un linşaj, o execuţie”

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a decis, în unanimitate, suspendarea emisiei postului pentru o durată de 10 minute. Sancțiunea va fi aplicată miercuri, 28 mai, de la ora 19:00, ca urmare a unor campanii de linșaj mediatic îndreptate împotriva lui și Victor Ponta, potrivit .

Măsura vine după ce Gigi Becali a depus personal o plângere la CNA, în urmă cu mai bine de o lună, solicitând chiar închiderea televiziunii. Becali a declarat că a fost profund afectat de faptul că televiziunea a afişat o imagine în care apărea atât el, cât şi fiica lui, pe care erau lipite cătuşe.

Imaginea a fost difuzată pe parcursul întregii zile, fără dovezi concrete care să justifice asocierea.

„Au fost zile întregi de aşa zise dezvăluiri despre ‘puşcăriaşul’ Gigi Becali”

Este vorba despre mai multe emisiuni difuzate în luna martie, în care Becali și Ponta au fost ținta unor acuzații grave și repetate, fără puncte de vedere echilibrate sau probe clare, potrivit membrilor CNA.

„E vorba de mai multe săptămâni de dezbateri, în unele zile de dimineaţa până seara legate de subiectul Gigi Becali. De pe o zi pe alta s-a întâmplat ca Gigi Becali care părea un prieten de suflet al Realităţii Plus să devină duşmanul cel mai mare pentru că şi-a exprimat părerea despre politicianul pe care îl susţinea Realitatea Plus. Au fost zile întregi de aşa zise dezvăluiri despre „puşcăriaşul” Gigi Becali, despre afaceri oneroase pe care le-ar face în continuare Gigi Becali fără a prezenta dovezi, fără un punct de vedere. Au fost câteva ori o încercare de a lua un punct de vedere, am văzut şi ce limbaj a folosit el, asta e adevărat, dar au exitat foarte puţine încercări de a lua un punct de vedere, în schimb acuzaţiile au curs de dimineaţă până seara. (…) S-a spus despre faptul că e puşcăriaş, deşi el şi-a executat pedeapsa şi ar trebui să fie un cetăţean ca oricare altul. Lucrul cel mai grav, pentru care şi domnul Becali a venit aici şi a ţinut să-şi spună punctul de vedere este faptul că s-au pus zile întregi pe ecran imagini cu fiica dpmnului Becali, alături de tatăl ei şi cu cătuşele. Cătuşele erau ba pe mâini, ba pe faţă. Cătuşele erau asociate cu imaginea fiicei lui. Acesta este lucrul care a avut impactul cel mai puternic, si asupra celui care a formulat reclamaţia, domnul Gigi Becali şi a fiicei lui, dar sunt sigură că şi asupra telespectatorului. Sunt convinsă că oamenii au dat crezare că şi fiica dl Becali este implicată în cine ştie ce afaceri oneroase. Nici în privinţa asta nu a existat nici un fel de dovezi cu privire la implicarea fiicei domnului Becali în vreun fel de afacere ilegală.”, a explicat Dorina Rusu, membru CNA.

Ce spune vicepreședintele CNA

„Amânările acestor subiecte eu cred că trebuie traduse şi înţelese tocmai ca o încercare a noastră de a obţine toate datele necesare, de a vedea în ansamblu ceea ce s-a întâmplat, de a nu ne grăbi şi a fi acuzaţi de faptul că intervenim în nu ştiu ce mod. Practic, am avut cu toţii grijă să obţinem tot ce se poate obţine din acest subiect pentru a lua o decizie corectă. (…) De exemplu, în cazul domnului Ponta chiar doamna Anca Alexandrescu a supus cu subiect şi predicat înainte ca domnul Ponta să-şi depună candidatura, că dacă domnul Ponta candidează, „candidez şi eu împotrivă şi mă ocup de el”. Asta arată foarte clar angajamentul cel puţin în cadrul emisiunilor doamnei Alexandrescu, angajamentul de a face dintr-o persoană, oricare ar fi aceasta, o ţintă. Cu alte cuvinte am fost înştiinţaţi că există toate şansele ca abordările legate de Victor Ponta să nu fie echilibrate. (…) Dacă în cazul lui Ponta am fi putut spune că e o chestiune de abordare politică, ceea ce nu este cazul, în cazul domnului Becali este exclusiv o chestiune de răzbunare. Acolo nu sunt chestiuni politice, ci este vorba de răzbunare persoanlă. (…) Ce a fost cel mai mizerabil a fost modul prin care domnul Becali a fost atacat prin intermediul familiei. Au ştiut care este punctul slab al domnului Becali. Au ştiut că chestiunea familiile, a copiilor, pentru dânsul este extrem de importantă şi l-au atacat exact în acel loc în care l-a durut cel mai tare. Este un linşaj, este o execuţie.”, a precizat Valentin Jucan, vicepreședinte CNA.