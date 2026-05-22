Doi bărbați din Arad au fost arestați preventiv într-un dosar de trafic de droguri de mare risc, după ce procurorii DIICOT susțin că aceștia ar fi vândut cocaină în județ, cu sume cuprinse între 450 și 3.000 de lei. Ancheta a inclus un flagrant în municipiul Arad, dar și percheziții în urma cărora au fost ridicate droguri, bani și obiecte folosite pentru porționare și ambalare.

Flagrant în municipiul Arad

Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Arad au dispus reținerea a doi bărbați, de 24 și 35 de ani, cercetați pentru trafic de droguri de mare risc. În cazul bărbatului de 35 de ani, anchetatorii au reținut și infracțiunea de trafic de droguri de risc.

Potrivit , cei doi ar fi acționat în perioada ianuarie – mai 2026, pe raza județului Arad. Anchetatorii susțin că aceștia ar fi procurat, deținut și vândut cocaină în mai multe rânduri, în baza unei înțelegeri anterioare.

În cursul zilei de 20 mai, cei doi au fost prinși în flagrant în municipiul Arad, în timp ce ar fi tranzacționat cocaină pentru suma de 900 de lei.

Droguri și bani ridicați la percheziții în Arad

În urma perchezițiilor domiciliare, anchetatorii au găsit și ridicat 325 de grame de cocaină, 200 de grame de substanță cristalină, 500 de grame de canabis și 20 de grame de hașiș.

Au mai fost ridicate grindere, cântare electronice de precizie, obiecte cu urme de , un aparat de vidat, o mașină de numărat , sume în lei și lire sterline, mai multe ceasuri și alte mijloace de probă.

Arest preventiv pentru 30 de zile

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Arad a dispus arestarea preventivă a celor doi inculpați pentru 30 de zile.

Actele de urmărire penală au fost realizate împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Arad. Acțiunea a beneficiat și de sprijinul polițiștilor din cadrul IPJ Arad și al jandarmilor de la Inspectoratul de Jandarmi Județean Arad.

DIICOT precizează că persoanele cercetate beneficiază de drepturile prevăzute de Codul de procedură penală și de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.