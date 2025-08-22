Premierul Ilie Bolojan (PNL) a ajuns, vineri, în Broșteni, județul Suceava, să vadă situația din teren după inundațiile de săptămânile trecute. Amintim că autorităţile locale din Neamţ şi Suceava de euro din fonduri europene pentru refacerea infrastructurii afectate de viituri. De asemenea, Guvernul pentru refacerea gospodăriilor.

Cuprins

Cu cine a discutat Bolojan în Broșteni

Ce sprijin vor primi comunitățile sinistrate din Suceava și Neamț

Ilie Bolojan a ajuns, vineri, în orașul Broșteni. Premierul a discutat despre situația sinistraților cu președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan (PSD), și cu prefectul județului, Traian Andronachi (PSD), informează

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat, joi, că autorităţile din Neamţ şi Suceava vor putea accesa 15 milioane de euro din fonduri UE pentru refacerea infrastructurii afectate de inundaţii. Finanţarea necesită doar 2% cofinanţare locală.

„Cheltuiala devine eligibilă pentru o sumă alocată de 15 milioane de euro, destinată refacerii infrastructurii drumurilor, podeţelor, podurilor, toate lucrurile care sunt în acest moment afectate dramatic, ca urmare a inundaţiilor. (…) În acest moment, lucrurile sunt în mâna autorităţilor locale, pentru pregătirea studiilor de fezabilitate, pentru a trece imediat la reconstrucţie, aşa cum este nevoie”, a precizat ministrul Pîslaru.

De asemena, Guvernul României a adoptat o Hotărâre prin care sinistrații pot fi despăgubiți: