Premierul Ilie Bolojan, vizită neanunțată în orașul Broșteni, afectat de inundațiile de la sfârșitul lunii iulie (FOTO)

Premierul Ilie Bolojan, vizită neanunțată în orașul Broșteni, afectat de inundațiile de la sfârșitul lunii iulie (FOTO)

Traian Avarvarei
22 aug. 2025, 17:18
Premierul Ilie Bolojan, vizită neanunțată în orașul Broșteni, afectat de inundațiile de la sfârșitul lunii iulie (FOTO)
Sursa foto: Televiziunea Intermedia / Facebook

Premierul Ilie Bolojan (PNL) a ajuns, vineri, în Broșteni, județul Suceava, să vadă situația din teren după inundațiile de săptămânile trecute. Amintim că autorităţile locale din Neamţ şi Suceava vor putea accesa 15 milioane de euro din fonduri europene pentru refacerea infrastructurii afectate de viituri. De asemenea, Guvernul a alocat bani pentru refacerea gospodăriilor.

Cuprins

  • Cu cine a discutat Bolojan în Broșteni
  • Ce sprijin vor primi comunitățile sinistrate din Suceava și Neamț

Cu cine a discutat Bolojan în Broșteni

Ilie Bolojan a ajuns, vineri, în orașul Broșteni. Premierul a discutat despre situația sinistraților cu președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan (PSD), și cu prefectul județului, Traian Andronachi (PSD), informează Televiziunea Intermedia.

Sursa foto: Televiziunea Intermedia / Facebook
Sursa foto: Televiziunea Intermedia / Facebook

Ce sprijin vor primi comunitățile sinistrate din Suceava și Neamț

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat, joi, că autorităţile din Neamţ şi Suceava vor putea accesa 15 milioane de euro din fonduri UE pentru refacerea infrastructurii afectate de inundaţii. Finanţarea necesită doar 2% cofinanţare locală.

„Cheltuiala devine eligibilă pentru o sumă alocată de 15 milioane de euro, destinată refacerii infrastructurii drumurilor, podeţelor, podurilor, toate lucrurile care sunt în acest moment afectate dramatic, ca urmare a inundaţiilor. (…) În acest moment, lucrurile sunt în mâna autorităţilor locale, pentru pregătirea studiilor de fezabilitate, pentru a trece imediat la reconstrucţie, aşa cum este nevoie”, a precizat ministrul Pîslaru.

De asemena, Guvernul României a adoptat o Hotărâre prin care sinistrații pot fi despăgubiți:

  • 30.000 lei pentru locuințele distruse integral;
  • 25.000 lei pentru cele afectate în proporție de peste 75%;
  • 15.000 lei pentru cele afectate sub 75%.

