Acasa » Eveniment » Cod portocaliu de inundații pentru șase județe. Ce spun hidrologii

Cod portocaliu de inundații pentru șase județe. Ce spun hidrologii

Selen Osmanoglu
18 aug. 2025, 12:48
Cod portocaliu de inundații pentru șase județe. Ce spun hidrologii
Sursa foto simbol: Freepik.com

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis un Cod portocaliu de inundaţii, valabil luni, în intervalul orar 14:00 – 24:00, pentru anumite sectoare de râuri din șase județe.

Cuprins

  • Care sunt cele șase județe
  • Ce spun hidrologii

Care sunt cele șase județe

Codul portocaliu este valabil luni, în intervalul orar 14:00 – 24:00, pentru anumite sectoare de râuri din judeţele Braşov, Covasna, Argeş, Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov, conform Știrile ProTv.

Mai mult, în intervalul 18 august, ora 12:00 – 19 august, ora 9:00, este în vigoare şi un Cod Galben pentru râuri din judeţele Alba, Cluj, Harghita, Mureş, Braşov, Sibiu, Hunedoara, Gorj, Mehedinţi, Covasna, Vâlcea, Argeş, Olt, Dolj, Teleorman, Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov, Prahova şi Buzău.

Ce spun hidrologii

Hidrologii avertizează că în principal vor fi fenomene de scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte severe de inundaţii locale, care se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare pe unele râuri mici din judeţele Dâmboviţa şi Prahova.

„Populaţia din zonele afectate este rugată să manifeste prudenţă sporită şi să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă. De asemenea, este recomandat ca bunurile de valoare să fie protejate, iar persoanele aflate în zone cu potenţial risc să fie pregătite pentru evacuare temporară, în cazul în care situaţia o va impune”, conform INHGA.

