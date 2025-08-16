B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Val de căldură extrem în mai multe zone ale țării. ANM emite avertizări cod portocaliu și galben pentru caniculă și disconfort termic accentuat

Val de căldură extrem în mai multe zone ale țării. ANM emite avertizări cod portocaliu și galben pentru caniculă și disconfort termic accentuat

Răzvan Adrian
16 aug. 2025, 12:33
Val de căldură extrem în mai multe zone ale țării. ANM emite avertizări cod portocaliu și galben pentru caniculă și disconfort termic accentuat
Sursa Foto: Freepik.com

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează asupra unui val de căldură ce va persista sâmbătă și duminică, cu temperaturi maxime ce pot depăși 38 de grade în vestul și sud-vestul României. Codurile portocaliu și galben vizează atât canicula, cât și disconfortul termic ridicat, precum și perioade de instabilitate atmosferică în mai multe regiuni.

Cuprins:

  • Cod galben în vestul țării și val de căldură extins
  • Instabilitate atmosferică în zonele montane și nordice
  • Recomandări ANM

Cod galben în vestul țării și val de căldură extins

Sâmbătă, un nou val de căldură va lovi județele Bihor, Arad și Timiș, unde disconfortul termic va fi accentuat și indicele de temperatură-umezeală va depăși pragul de 80 de unități, temperaturile maxime ajungând la 38 de grade, potrivit atenționării ANM.

În aceste județe, disconfortul termic accentuat necesită măsuri de precauție, mai ales în intervalul orar 12:00 – 21:00, când se înregistrează condițiile extreme de căldură

Tot sâmbătă, căldura se va menține și în Maramureș, nordul Crișanei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei, unde canicula își va face simțită prezența.

Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul de 80 de unități, iar valorile maxime vor atinge 37 de grade Celsius.

Instabilitate atmosferică în zonele montane și nordice

Perioadele cu instabilitate atmosferică vor apărea și ele, mai ales în zonele montane, în special în Transilvania, Maramureș, sudul Banatului, nordul Moldovei, unde se vor manifesta descărcări electrice, averse torențiale, iar izolat grindină de mici dimensiuni.

Instabilitatea va fi mai accentuată în zonele montane și nordice, dar se pot manifesta fenomene izolate și în restul țării.

Recomandări ANM

Populația este sfătuită să evite expunerea prelungită la soare, să se hidrateze corespunzător și să urmărească actualizările meteorologice.

ANM actualizează mesajele în funcție de evoluția fenomenelor, inclusiv prin avertizări de tip nowcasting.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Cum va fi vremea, în această iarnă. Fenomenul La Niña aduce vremuri grele și geroase
Meteo
Cum va fi vremea, în această iarnă. Fenomenul La Niña aduce vremuri grele și geroase
Vreme caniculară de Sfânta Maria. Jumătate din țară se topește din cauza căldurii
Meteo
Vreme caniculară de Sfânta Maria. Jumătate din țară se topește din cauza căldurii
Caniculă în toată țara. Ce zone vor fi sub cod galben de temperaturi extreme
Meteo
Caniculă în toată țara. Ce zone vor fi sub cod galben de temperaturi extreme
România, sub avertizări meteo multiple: caniculă, furtuni violente și vânt puternic miercuri. Care sunt zonele afectate
Meteo
România, sub avertizări meteo multiple: caniculă, furtuni violente și vânt puternic miercuri. Care sunt zonele afectate
ANM, avertismente de cod galben pentru mai multe judeţe din ţară. Caniculă în sud-vest și vijelii în nord-vest
Eveniment
ANM, avertismente de cod galben pentru mai multe judeţe din ţară. Caniculă în sud-vest și vijelii în nord-vest
Weekend călduros cu furtuni locale, canicula revine săptămâna viitoare. Ce spune șefa ANM despre vreme
Eveniment
Weekend călduros cu furtuni locale, canicula revine săptămâna viitoare. Ce spune șefa ANM despre vreme
Prognoza ANM pentru următoarele zile. Cum va fi vremea pe litoralul românesc, dar și în restul țării (VIDEO)
Meteo
Prognoza ANM pentru următoarele zile. Cum va fi vremea pe litoralul românesc, dar și în restul țării (VIDEO)
Vin ploile torențiale! Ce zone din România sunt vizate de codul galben emis de ANM
Meteo
Vin ploile torențiale! Ce zone din România sunt vizate de codul galben emis de ANM
ANM a emis o nouă avertizare. Ce județe sunt sub cod galben și cod portocaliu de ploi torențiale și furtuni
Meteo
ANM a emis o nouă avertizare. Ce județe sunt sub cod galben și cod portocaliu de ploi torențiale și furtuni
Cod portocaliu și galben de vreme severă în mai multe județe. ANM avertizează: averse torențiale, grindină și vijelii în toată jumătatea de est a țării
Meteo
Cod portocaliu și galben de vreme severă în mai multe județe. ANM avertizează: averse torențiale, grindină și vijelii în toată jumătatea de est a țării
Ultima oră
14:28 - Ai grijă la acest lucru când afară este caniculă! Te poate afecta. Despre ce este vorba
13:58 - Primăria Capitalei deschide un nou tronson de conductă de termoficare. Magistrala II SUD va aduce apă caldă și căldură mai stabilă pentru bucureșteni
13:35 - Oana Țoiu, declarație după summitul Trump-Putin: „România va fi parte activă a acestui efort comun”
13:04 - Viktor Orban salută summit-ul Trump-Putin din Alaska. Premierul maghiar consideră că lumea este mai sigură după întâlnire
11:59 - Alexandru Nazare, în urma deciziei Fitch de a menține ratingul României: Reconfirmă încrederea în măsurile și planurile Guvernului pentru consolidare fiscală
11:54 - Prima reacție a lui Volodimir Zelenski, după summitul Trump-Putin: „Luni voi merge la Casa Albă”
11:21 - UMPMV despre Summit-ul Trump-Putin: gesturi simbolice, fara rezultate concrete. România ramâne în prima linie a securitatii NATO
10:59 - Trump a vorbit cu Zelenski după întâlnirea cu Putin. Președintele american a discutat și cu liderii NATO în timpul zborului din Alaska
10:12 - Trump pasează responsabilitatea către Zelenski. Summitul cu Putin din Alaska, prezentat drept „un succes total” de liderul american
09:39 - Melania Trump I-a transmis o scrisoare personală lui Vladimir Putin în timpul summitului. Despre ce este vorba