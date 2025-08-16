Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează asupra unui val de căldură ce va persista sâmbătă și duminică, cu temperaturi maxime ce pot depăși 38 de grade în vestul și sud-vestul României. Codurile portocaliu și galben vizează atât canicula, cât și disconfortul termic ridicat, precum și perioade de instabilitate atmosferică în mai multe regiuni.

Cuprins:

Cod galben în vestul țării și val de căldură extins

Instabilitate atmosferică în zonele montane și nordice

Recomandări ANM

Cod galben în vestul țării și val de căldură extins

Sâmbătă, un nou val de căldură va lovi județele Bihor, Arad și Timiș, unde disconfortul termic va fi accentuat și indicele de temperatură-umezeală va depăși pragul de 80 de unități, temperaturile maxime ajungând la 38 de grade, potrivit

În aceste județe, disconfortul termic accentuat necesită măsuri de precauție, mai ales în intervalul orar 12:00 – 21:00, când se înregistrează condițiile extreme de căldură

Tot sâmbătă, căldura se va menține și în Maramureș, nordul Crișanei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei, unde canicula își va face simțită prezența.

Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul de 80 de unități, iar valorile maxime vor atinge 37 de grade .

Instabilitate atmosferică în zonele montane și nordice

Perioadele cu instabilitate atmosferică vor apărea și ele, mai ales în zonele montane, în special în Transilvania, , sudul Banatului, nordul Moldovei, unde se vor manifesta descărcări electrice, averse torențiale, iar izolat grindină de mici dimensiuni.

Instabilitatea va fi mai accentuată în zonele montane și nordice, dar se pot manifesta fenomene izolate și în restul țării.

Recomandări ANM

Populația este sfătuită să evite expunerea prelungită la soare, să se hidrateze corespunzător și să urmărească actualizările meteorologice.

ANM actualizează mesajele în funcție de evoluția fenomenelor, inclusiv prin avertizări de tip nowcasting.