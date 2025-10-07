avertizează populația după ce Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a extins avertizările de cod portocaliu și cod roșu de ploi torențiale pentru mai multe regiuni ale țării, unde sunt așteptate fenomene meteo extreme și acumulări masive de apă.

Ce regiuni sunt vizate de avertizările meteo emise de ANM

Instituția atrage atenția că în următoarele ore vor fi afectate zone întinse din Muntenia, sudul Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și sudul Olteniei, precum și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și municipiul București.

Potrivit specialiștilor, , iar în unele zone cantitățile de apă pot depăși 100 de litri pe metru pătrat. De asemenea, există risc de inundații locale și intensificări ale vântului, care pot provoca pagube semnificative. Autoritățile recomandă populației să evite deplasările neesențiale și să fie vigilente în fața fenomenelor extreme care se pot manifesta pe tot parcursul nopții și al zilei următoare.

Ce măsuri recomandă IGSU pentru siguranța populației

IGSU avertizează populația că este esențial să respecte măsurile de autoprotecție, în contextul avertizărilor meteo de cod portocaliu și cod roșu emise de Administrația Națională de Meteorologie.

Cetățenii sunt sfătuiți:

Amânați activitățile în aer liber! Lucrul în spații deschise sau la înălțime devine periculos pe vreme rea;

Închideți toate ferestrele și asigurați-vă că obiectele din exterior sunt fixate pentru a preveni eventuale

accidente;

Evitați zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt;

Curățați șanțurile și rigolele pentru a permite scurgerea normală a apei provenite din precipitații;

În cazul creșterii debitelor unor cursuri de apă, nu încercați să le traversați și nu vă apropiați de malurile acestora.

De asemenea, orice situație de urgență trebuie raportată la numărul unic 112.

Cum pot fi protejate animalele în timpul ploilor torențiale

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență reamintește că animalele sunt de asemenea expuse la riscuri majore în astfel de condiții meteo. Autoritățile recomandă: