B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Ploi torențiale fără precedent. Avertisment de la IGSU: „Amânați activitățile în aer liber!”

Ploi torențiale fără precedent. Avertisment de la IGSU: „Amânați activitățile în aer liber!”

Ana Beatrice
07 oct. 2025, 10:38
Ploi torențiale fără precedent. Avertisment de la IGSU: „Amânați activitățile în aer liber!”
Sursa Foto: Facebook - IGSU - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Romania

IGSU avertizează populația după ce Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a extins avertizările de cod portocaliu și cod roșu de ploi torențiale pentru mai multe regiuni ale țării, unde sunt așteptate fenomene meteo extreme și acumulări masive de apă.

Ce regiuni sunt vizate de avertizările meteo emise de ANM

Instituția atrage atenția că în următoarele ore vor fi afectate zone întinse din Muntenia, sudul Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și sudul Olteniei, precum și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și municipiul București.

Potrivit specialiștilor, ploile vor fi abundente și torențiale, iar în unele zone cantitățile de apă pot depăși 100 de litri pe metru pătrat. De asemenea, există risc de inundații locale și intensificări ale vântului, care pot provoca pagube semnificative. Autoritățile recomandă populației să evite deplasările neesențiale și să fie vigilente în fața fenomenelor extreme care se pot manifesta pe tot parcursul nopții și al zilei următoare.

Ce măsuri recomandă IGSU pentru siguranța populației

IGSU avertizează populația că este esențial să respecte măsurile de autoprotecție, în contextul avertizărilor meteo de cod portocaliu și cod roșu emise de Administrația Națională de Meteorologie.

Cetățenii sunt sfătuiți:

  • Amânați activitățile în aer liber! Lucrul în spații deschise sau la înălțime devine periculos pe vreme rea;

  • Închideți toate ferestrele și asigurați-vă că obiectele din exterior sunt fixate pentru a preveni eventuale
    accidente;

  • Evitați zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt;

  • Curățați șanțurile și rigolele pentru a permite scurgerea normală a apei provenite din precipitații;

  • În cazul creșterii debitelor unor cursuri de apă, nu încercați să le traversați și nu vă apropiați de malurile acestora.

De asemenea, orice situație de urgență trebuie raportată la numărul unic 112.

Cum pot fi protejate animalele în timpul ploilor torențiale

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență reamintește că animalele sunt de asemenea expuse la riscuri majore în astfel de condiții meteo. Autoritățile recomandă:

  •  Eliberarea câinilor din lanțuri sau padocuri, pentru a le oferi o șansă de salvare;

  • Identificarea, în prealabil, a zonelor mai înalte unde animalele de fermă pot fi relocate și adăpostite temporar, în siguranță;

  • Pregătirea unui kit de urgență pentru animalele de companie, care să conțină hrană, apă, medicamente și acte de identificare;

  • În cazul în care evacuarea nu este posibilă, eliberați animalele! Este singura lor șansă la viață!

Tags:
Citește și...
Inspectoratul Școlar București a cerut suspendarea cursurilor din Capitală, în contextul codului roșu de furtuni
Eveniment
Inspectoratul Școlar București a cerut suspendarea cursurilor din Capitală, în contextul codului roșu de furtuni
Când vin ninsorile în București. Accuweather anunță o toamnă neobișnuit de scurtă și o iarnă timpurie
Meteo
Când vin ninsorile în București. Accuweather anunță o toamnă neobișnuit de scurtă și o iarnă timpurie
Ciclonul Barbara aduce furtuni puternice și inundații. Zonele vizate și recomandările autorităților pentru populație
Meteo
Ciclonul Barbara aduce furtuni puternice și inundații. Zonele vizate și recomandările autorităților pentru populație
România intră sub mai multe coduri meteo. Mai multe școli din țară se închid
Meteo
România intră sub mai multe coduri meteo. Mai multe școli din țară se închid
Cod roșu în București și sudul țării! Ploi torențiale și descărcări electrice. ANM anunță până la 140 l/mp
Meteo
Cod roșu în București și sudul țării! Ploi torențiale și descărcări electrice. ANM anunță până la 140 l/mp
Ciclonul ajunge în România: În sud-est va ploua într-o singură zi cât pentru o lună întreagă. Școli închise în Constanța. Care e pericolul major în Capitală
Meteo
Ciclonul ajunge în România: În sud-est va ploua într-o singură zi cât pentru o lună întreagă. Școli închise în Constanța. Care e pericolul major în Capitală
Cod roșu de furtuni violente: Locuitorii acestui județ din România, sfătuiți să-și facă provizii urgent: „Populația să stea în casă pentru siguranța lor”
Eveniment
Cod roșu de furtuni violente: Locuitorii acestui județ din România, sfătuiți să-și facă provizii urgent: „Populația să stea în casă pentru siguranța lor”
Școlile vor fi închise în acest județ din România din cauza Codului roșu de ploi și vijelii. Ce au anunțat meteorologii
Eveniment
Școlile vor fi închise în acest județ din România din cauza Codului roșu de ploi și vijelii. Ce au anunțat meteorologii
Vreme rece zilele acestea: Unde va ploua cât pentru toată luna și unde va ninge. Elena Mateescu a anunțat și când se încălzește (VIDEO)
Meteo
Vreme rece zilele acestea: Unde va ploua cât pentru toată luna și unde va ninge. Elena Mateescu a anunțat și când se încălzește (VIDEO)
Alertă ANM! Un ciclon lovește România în orele următoare: ploi abundente și vânt puternic (VIDEO)
Meteo
Alertă ANM! Un ciclon lovește România în orele următoare: ploi abundente și vânt puternic (VIDEO)
Ultima oră
12:30 - Claudia Pătrășcanu și-a sărbătorit ziua de naștere. Care este cea mai mare dorință a artistei
12:22 - Horia Brenciu, mărturisire emoționantă despre debutul său în televiziune: „A fost cea mai bună și nebună decizie”
12:17 - Cum se prepara salata de boeuf în 1934? Iată care este rețeta clasică
12:13 - Inspectoratul Școlar București a cerut suspendarea cursurilor din Capitală, în contextul codului roșu de furtuni
11:53 - (VIDEO) Dorian Popa a intrat în rând cu lumea. Bărbatul s-a căsătorit în Maldive, iar mama lui n-a fost prezentă la eveniment
11:46 - Când vin ninsorile în București. Accuweather anunță o toamnă neobișnuit de scurtă și o iarnă timpurie
11:46 - Minune pentru cei aflați în suferință! Rugăciunea la Maica Domnului „Grabnic Ascultătoare” care aduce alinare și ajutor
11:41 - Verdictul oficial în cazul morții lui Felix Baumgartner. Ce spun anchetatorii
11:10 - Dan Negru trage un semnal de alarmă: „Lumea va fi a propagandei!” Mesajul viral care a stârnit sute de reacții
11:09 - Adolescentul care a trimis aproximativ o mie de mesaje de amenințare mai multor școli din țară, în fața magistraților. Ce își dorește acesta