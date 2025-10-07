B1 Inregistrari!
Aeroporturile din București, sub cod roșu de ploi. Cum gestionează aeroporturile din Capitală vremea extremă

Iulia Petcu
07 oct. 2025, 22:46
Aeroporturile din București, sub cod roșu de ploi. Cum gestionează aeroporturile din Capitală vremea extremă
Sursa foto: Pixabay
În contextul avertizării de cod roșu de ploi torențiale și vânt puternic, Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat că a activat planul de intervenție rapidă pentru a asigura siguranța pasagerilor și continuitatea operațiunilor aeriene. Deși vremea este nefavorabilă, reprezentanții instituției transmit că traficul aerian pe aeroporturile din Capitală se desfășoară normal, fără întârzieri sau perturbări majore.

Cum se desfășoară activitatea pe aeroporturile din Capitală

Potrivit unui comunicat transmis marți seară traficul aerian pe Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni și pe Aeroportul Internațional Băneasa se desfășoară în condiții normale, în pofida avertizării meteorologice severe pentru București și Ilfov. CNAB precizează că „au fost stabilite toate demersurile care trebuie aplicate de personalul specializat pentru mai multe scenarii posibile, în vederea menținerii continuității activităților aeroportuare”.

Astfel, echipele operative sunt pregătite să intervină în orice moment, pentru a asigura fluența operațiunilor de zbor, de la aterizări și decolări, până la manevrele la sol.

Ce măsuri au fost luate pentru siguranța pasagerilor

Reprezentanții companiei susțin că au fost dispuse acțiuni suplimentare pentru menținerea siguranței și fluidizarea activităților aeroportuare pe întreaga durată a codului roșu.

Printre măsurile implementate se numără intervenția rapidă în caz de acumulare de apă, monitorizarea constantă a condițiilor meteo și coordonarea cu echipele de control al traficului aerian pentru evitarea oricăror incidente.

CNAB subliniază că aceste acțiuni se desfășoară non-stop, cu implicarea directă a personalului tehnic și a echipelor de urgență din cadrul aeroporturilor.

Ce presupune avertizarea meteo de cod roșu

Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări de cod roșu pentru București și județele Ilfov, Giurgiu, Călărași, Ialomița și Constanța, valabile până miercuri la ora 15:00. Se anunță cantități de apă între 80 și 100 de litri pe metru pătrat, iar local pot fi atinse valori de până la 120-140 de litri.

Totodată, 14 județe din Muntenia, sudul Moldovei, Dobrogea și zonele din Oltenia și Transilvania se află sub cod portocaliu de precipitații abundente. În Capitală, vremea este deosebit de rece, închisă și însoțită de ploi persistente, potrivit meteorologilor.

Cum reacționează autoritățile

Compania Națională Aeroporturi București a transmis că monitorizează permanent situația și colaborează cu toate instituțiile implicate în gestionarea fenomenelor meteo extreme. „Au fost dispuse acțiunile necesare pentru asigurarea fluenței operațiunilor speciale și pentru intervențiile operative, pe toată durata valabilității codului roșu”, a precizat instituția, potrivit Ziare.com.

Deocamdată, zborurile se desfășoară conform programului, iar pasagerii sunt îndemnați să verifice actualizările companiilor aeriene și ale aeroporturilor înainte de deplasare.

