Acasa » Auto » Regulă obligatorie pentru toți șoferii din România. Ce amenzi riști dacă nu respecți legea

Regulă obligatorie pentru toți șoferii din România. Ce amenzi riști dacă nu respecți legea

Ana Maria
09 ian. 2026, 14:57
Regulă obligatorie pentru toți șoferii din România. Ce amenzi riști dacă nu respecți legea
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Ce spune Codul Rutier despre luminile aprinse ziua
  2. Ce amenzi riscă conducătorii auto care nu respectă regula
  3. Ce obligații au motocicliștii și conducătorii de mopede
  4. Când trebuie folosite luminile de ceață
  5. Ce reguli trebuie să respecte conducătorii auto pe timp de noapte
  6. Ce tip de lumină emit farurile de întâlnire

Toți conducătorii auto din România sunt obligați să circule cu luminile de întâlnire sau luminile pentru circulația diurnă (DRL) aprinse, inclusiv pe timp de zi, indiferent de categoria drumului. Regula este valabilă pe toate drumurile publice, de la străzile din localități până la drumuri județene, comunale sau autostrăzi.

În cazul autoturismelor moderne, luminile se aprind automat la pornirea motorului, însă la mașinile mai vechi șoferii trebuie să le activeze manual.

Ce spune Codul Rutier despre luminile aprinse ziua

Potrivit Codului Rutier, utilizarea luminilor de întâlnire sau a luminilor DRL este obligatorie pe întreaga durată a deplasării, chiar și în condiții normale de vizibilitate.

„În circulația pe toate categoriile de drumuri publice conducătorii de autovehicule și tractoare agricole sau forestiere sunt obligați să folosească și în timpul zilei luminile de întâlnire sau luminile pentru circulația diurnă”, se arată în Codul Rutier, potrivit Cancan.

Această prevedere îi vizează pe toți șoferii, indiferent dacă circulă în localitate sau în afara acesteia.

Ce amenzi riscă conducătorii auto care nu respectă regula

Nerespectarea obligației de a circula cu luminile aprinse se sancționează cu amenzi cuprinse între 810 și 1.012,5 lei, conform legislației în vigoare. Sancțiunea se aplică inclusiv dacă șoferul circulă ziua, pe vreme bună, dar fără luminile pornite.

Ce obligații au motocicliștii și conducătorii de mopede

Regulile sunt identice și pentru cei care circulă pe motociclete sau mopede. Aceștia trebuie să aibă luminile de întâlnire aprinse pe timp de zi, altfel riscă sancțiuni contravenționale.

„Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevazută în clasa a II-a de sancțiuni nerespectarea obligației ce revine conducătorului de motocicletă sau moped de a avea în funcţiune, în timpul zilei, luminile de întâlnire în circulaţia pe drumurile publice”, se mai arată în Codul Rutier, potrivit Cancan.

Când trebuie folosite luminile de ceață

În situațiile în care vizibilitatea este redusă, șoferii sunt obligați să folosească atât luminile de întâlnire, cât și luminile de ceață din față. Utilizarea incorectă a proiectoarelor de ceață poate atrage sancțiuni, iar polițiștii pot interveni dacă acestea sunt folosite nejustificat.

Ce reguli trebuie să respecte conducătorii auto pe timp de noapte

Pe timpul nopții, legea impune reguli suplimentare:

  • la apropierea de un vehicul care circulă din sens opus, șoferul trebuie să comute pe luminile de întâlnire de la cel puțin 200 de metri și să reducă viteza;

  • la apropierea de un autovehicul care circulă în față, luminile de întâlnire trebuie folosite de la o distanță de minimum 100 de metri.

Ce tip de lumină emit farurile de întâlnire

Luminile de întâlnire emit o lumină albă sau galbenă, în funcție de tehnologia utilizată, LED sau becuri clasice. Fasciculul este orientat spre carosabil, astfel încât să nu îi deranjeze pe ceilalți participanți la trafic.

