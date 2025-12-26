Sărbătorile de iarnă, asociate de obicei cu bucuria, liniștea și tradițiile, au fost umbrite de un incident neplăcut petrecut în cartierul Poarta 6 din Constanța. Un grup de a transformat mersul la colindat într-un act de vandalism, provocând panică și indignare în rândul locatarilor unui bloc.

„Colindați” cu zgomot și violență

Incidentul a avut loc în apropierea Ajunului de Crăciun, într-o scară de bloc situată pe Aleea Lirei. Potrivit locatarilor, un grup de băieți cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani a intrat în clădire sub pretextul că dorește să colinde, scrie Adevărul.

La scurt timp însă, atmosfera s-a schimbat radical. Martorii susțin că adolescenții s-au enervat după ce nu au fost primiți de unii locatari sau nu au primit răsplata dorită. Nemulțumirea lor s-a transformat rapid într-un comportament agresiv, care a tulburat liniștea întregii scări de bloc.

Colindul, transformat în vandalism

Potrivit martorilor, tinerii au început să alerge pe scări, să țipe și să facă gălăgie. În scurt timp, zgomotul s-a transformat în distrugeri. Adolescenții au lovit cu pumnii și picioarele ușile apartamentelor de la fiecare etaj, provocând teamă în rândul celor aflați în locuințe.

Mai mult, aceștia nu s-au limitat doar la zgomot și lovituri. Băieții au rupt și dezlipit decorațiunile de Crăciun agățate pe ușile apartamentelor, lăsând în urmă ornamente distruse și uși deteriorate. Pentru locatarii care așteptau colindători binevoitori, seara s-a transformat într-un adevărat haos, marcat de nervi, frustrare și dezamăgire.

Reacția locatarilor

Speriați de bubuiturile puternice, locatarii au verificat imaginile surprinse de camerele de supraveghere montate în casa scării. Făptașii apar clar în filmări, iar oamenii au decis să le facă publice pe rețelele de socializare.

Scopul a fost de a-i avertiza și pe alți vecini din zonă să fie atenți pe cine lasă să intre în scările de bloc, sub pretextul colindatului. Locatarii cer măsuri mai stricte pentru prevenirea unor astfel de incidente, mai ales în perioada sărbătorilor, când astfel de obiceiuri sunt frecvente.