B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Colindători violenți, în Constanța. Mai mulți adolescenți au vandalizat o scară de bloc

Colindători violenți, în Constanța. Mai mulți adolescenți au vandalizat o scară de bloc

Selen Osmanoglu
26 dec. 2025, 08:12
Colindători violenți, în Constanța. Mai mulți adolescenți au vandalizat o scară de bloc
Sursa Foto: Captură Video/ YT
Cuprins
  1. „Colindați” cu zgomot și violență
  2. Colindul, transformat în vandalism
  3. Reacția locatarilor

Sărbătorile de iarnă, asociate de obicei cu bucuria, liniștea și tradițiile, au fost umbrite de un incident neplăcut petrecut în cartierul Poarta 6 din Constanța. Un grup de adolescenți a transformat mersul la colindat într-un act de vandalism, provocând panică și indignare în rândul locatarilor unui bloc.

„Colindați” cu zgomot și violență

Incidentul a avut loc în apropierea Ajunului de Crăciun, într-o scară de bloc situată pe Aleea Lirei. Potrivit locatarilor, un grup de băieți cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani a intrat în clădire sub pretextul că dorește să colinde, scrie Adevărul.

La scurt timp însă, atmosfera s-a schimbat radical. Martorii susțin că adolescenții s-au enervat după ce nu au fost primiți de unii locatari sau nu au primit răsplata dorită. Nemulțumirea lor s-a transformat rapid într-un comportament agresiv, care a tulburat liniștea întregii scări de bloc.

Colindul, transformat în vandalism

Potrivit martorilor, tinerii au început să alerge pe scări, să țipe și să facă gălăgie. În scurt timp, zgomotul s-a transformat în distrugeri. Adolescenții au lovit cu pumnii și picioarele ușile apartamentelor de la fiecare etaj, provocând teamă în rândul celor aflați în locuințe.

Mai mult, aceștia nu s-au limitat doar la zgomot și lovituri. Băieții au rupt și dezlipit decorațiunile de Crăciun agățate pe ușile apartamentelor, lăsând în urmă ornamente distruse și uși deteriorate. Pentru locatarii care așteptau colindători binevoitori, seara s-a transformat într-un adevărat haos, marcat de nervi, frustrare și dezamăgire.

Reacția locatarilor

Speriați de bubuiturile puternice, locatarii au verificat imaginile surprinse de camerele de supraveghere montate în casa scării. Făptașii apar clar în filmări, iar oamenii au decis să le facă publice pe rețelele de socializare.

Scopul a fost de a-i avertiza și pe alți vecini din zonă să fie atenți pe cine lasă să intre în scările de bloc, sub pretextul colindatului. Locatarii cer măsuri mai stricte pentru prevenirea unor astfel de incidente, mai ales în perioada sărbătorilor, când astfel de obiceiuri sunt frecvente.

Tags:
Citește și...
Scandal în Mamaia. Șase tineri s-au luat la bătaie. A fost nevoie de intervenția jandarmilor (VIDEO)
Eveniment
Scandal în Mamaia. Șase tineri s-au luat la bătaie. A fost nevoie de intervenția jandarmilor (VIDEO)
Atacuri cu drone la granița României. MApN a ridicat două avioane F-16. Locuitorii din Tulcea au primit mesaje RO-Alert
Eveniment
Atacuri cu drone la granița României. MApN a ridicat două avioane F-16. Locuitorii din Tulcea au primit mesaje RO-Alert
Crăciun de neuitat pentru o fetiță din București! A primit o scrisoare de la Papa Leon al XIV-lea
Eveniment
Crăciun de neuitat pentru o fetiță din București! A primit o scrisoare de la Papa Leon al XIV-lea
Adolescentă de 14 ani agresată în seara de Crăciun. Un individ înarmat cu un topor a pătruns în casa unei familii
Eveniment
Adolescentă de 14 ani agresată în seara de Crăciun. Un individ înarmat cu un topor a pătruns în casa unei familii
Accident mortal pe un Drum Național. Doi oameni au murit în impactul dintre două vehicule
Eveniment
Accident mortal pe un Drum Național. Doi oameni au murit în impactul dintre două vehicule
Tragedii în ziua de Crăciun. Locuințe distruse de explozii și de incendii
Eveniment
Tragedii în ziua de Crăciun. Locuințe distruse de explozii și de incendii
Cât timp sunt sigure preparatele de sărbători păstrate în frigider? Avertismentul specialiștilor
Eveniment
Cât timp sunt sigure preparatele de sărbători păstrate în frigider? Avertismentul specialiștilor
Grav accident la ieșirea din Sibiu. O tânără însărcinată, printre victime
Eveniment
Grav accident la ieșirea din Sibiu. O tânără însărcinată, printre victime
Accident grav pe o pârtie din Predeal. O femeie a leșinat după ce a fost lovită de o sanie
Eveniment
Accident grav pe o pârtie din Predeal. O femeie a leșinat după ce a fost lovită de o sanie
Sibiu: Bărbat omorât în ajunul Crăciunului, într-un conflict spontan în care au fost implicate peste 20 de persoane
Eveniment
Sibiu: Bărbat omorât în ajunul Crăciunului, într-un conflict spontan în care au fost implicate peste 20 de persoane
Ultima oră
11:46 - Atracții turistice de evitat în 2026. Numărul mare de turiști face accesul aproape imposibil
11:19 - Scandal în Mamaia. Șase tineri s-au luat la bătaie. A fost nevoie de intervenția jandarmilor (VIDEO)
11:15 - Putin nu renunță la Donbas. Cum vede un schimb de teritorii cu Ucraina
11:02 - Românii muncesc 8 luni pe an doar pentru a plăti taxe la stat. Cu ce mai rămânem după ce plătim birurile
10:47 - Jimmy Kimmel nu-l menajează pe Trump nici de Crăciun: „Tirania este în plină expansiune”
10:34 - Atacuri rusești de Crăciun în Ucraina. Ce s-a întâmplat în Herson și Cernihiv
10:11 - Atacuri cu drone la granița României. MApN a ridicat două avioane F-16. Locuitorii din Tulcea au primit mesaje RO-Alert
09:54 - Crăciun de neuitat pentru o fetiță din București! A primit o scrisoare de la Papa Leon al XIV-lea
09:47 - Atac american împotriva militanților Stat Islamic din Nigeria. Mesajul lui Trump pentru teroriști
09:22 - Adolescentă de 14 ani agresată în seara de Crăciun. Un individ înarmat cu un topor a pătruns în casa unei familii