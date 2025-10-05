Comemorarea celor șapte copii de la Spitalul Sfânta Maria a transformat aseară într-un loc al tăcerii și al luminii. Peste 550 de candele au fost aprinse în memoria micuților morți din cauza infecțiilor nosocomiale, iar mesajul transmis autorităților a fost unul puternic: „Murim cu zile de la infecțiile intraspitalicești. Raportați zilnic adevărul.”

Cum s-a desfășurat comemorarea celor șapte copii de la Spitalul Sfânta Maria

Zeci de oameni s-au strâns sâmbătă seara în centruPiaţa Naţiunilorl Iașului pentru a-i comemora pe cei șapte copii care au murit la Spitalul Sfânta Maria. Evenimentul, organizat de Asociația Declic, a fost marcat de un gest simbolic puternic: 550 de lumânări au fost aprinse, formând mesajul „Neam ucis de nosocomiale”.

Este pentru a treia oară în ultimii ani când Iașul devine locul unei astfel de adunări de doliu colectiv, după tragediile de la Colectiv și maternitatea din Cluj. De data aceasta, suferința a venit din inima Moldovei, unde părinți, rude și simpli cetățeni au cerut, în tăcere și lacrimi, adevăr și responsabilitate. Oamenii au aprins lumânări, au adus flori și au rostit numele copiilor, cerând ca tragedii de acest fel să nu mai fie acoperite de tăcere și nepăsare.

Ce au transmis organizatorii

„Sper sincer că aceasta este ultima dată când scoatem aceste candele”, a spus Tudor Brădățan, directorul Asociației Declic, care a organizat comemorarea celor șapte copii de la Spitalul Sfânta Maria.

De asemenea, participanții au semnat o petiție prin care se cere raportarea zilnică a infecțiilor nosocomiale din spitalele din România.

„Dintre toate cazurile în care am avut petiții, cea mai mare mâhnire a fost legată de infecțiile nosocomiale. Niciodată nu am simțit că am fost luați în serios de Ministerul Sănătății sau de Guvern. Sper ca, de data aceasta, prin , să fie și ultima dată când statul român închide ochii la tragediile care se întâmplă în fiecare zi în spitalele din România”, a mai precizat Tudor Brădățan, potrivit observatornews.ro.

Ce spun familiile copiilor despre tragedie

Printre cei prezenți la comemorarea celor șapte copii s-au aflat și rudele micuților decedați. Bunica uneia dintre victime, Elena Stângaciu, a povestit cu lacrimi în ochi: „Micuța Serafima, după ce s-a chinuit trei săptămâni, a murit din cauza unei bacterii luate în spital, Klebsiella. Vrem să știm: a fost ghinion, a fost neglijență? Am dori ca spitalele să fie locuri pentru vindecare, nu pentru moarte.”