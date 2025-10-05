B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Comemorarea celor șapte copii de la Spitalul Sfânta Maria: Iașul, copleșit de durere și revoltă

Comemorarea celor șapte copii de la Spitalul Sfânta Maria: Iașul, copleșit de durere și revoltă

Ana Beatrice
05 oct. 2025, 12:03
Comemorarea celor șapte copii de la Spitalul Sfânta Maria: Iașul, copleșit de durere și revoltă
Sursa Foto: Captură Video - observatornews.ro
Cuprins
  1. Cum s-a desfășurat comemorarea celor șapte copii de la Spitalul Sfânta Maria
  2. Ce au transmis organizatorii
  3. Ce spun familiile copiilor despre tragedie

Comemorarea celor șapte copii de la Spitalul Sfânta Maria a transformat aseară Piața Națiunilor Unite din Iași într-un loc al tăcerii și al luminii. Peste 550 de candele au fost aprinse în memoria micuților morți din cauza infecțiilor nosocomiale, iar mesajul transmis autorităților a fost unul puternic: „Murim cu zile de la infecțiile intraspitalicești. Raportați zilnic adevărul.”

Cum s-a desfășurat comemorarea celor șapte copii de la Spitalul Sfânta Maria

Zeci de oameni s-au strâns sâmbătă seara în centruPiaţa Naţiunilorl Iașului pentru a-i comemora pe cei șapte copii care au murit la Spitalul Sfânta Maria. Evenimentul, organizat de Asociația Declic, a fost marcat de un gest simbolic puternic: 550 de lumânări au fost aprinse, formând mesajul „Neam ucis de nosocomiale”.

Este pentru a treia oară în ultimii ani când Iașul devine locul unei astfel de adunări de doliu colectiv, după tragediile de la Colectiv și maternitatea din Cluj. De data aceasta, suferința a venit din inima Moldovei, unde părinți, rude și simpli cetățeni au cerut, în tăcere și lacrimi, adevăr și responsabilitate. Oamenii au aprins lumânări, au adus flori și au rostit numele copiilor, cerând ca tragedii de acest fel să nu mai fie acoperite de tăcere și nepăsare.

Ce au transmis organizatorii

„Sper sincer că aceasta este ultima dată când scoatem aceste candele”, a spus Tudor Brădățan, directorul Asociației Declic, care a organizat comemorarea celor șapte copii de la Spitalul Sfânta Maria.

De asemenea, participanții au semnat o petiție prin care se cere raportarea zilnică a infecțiilor nosocomiale din spitalele din România.

„Dintre toate cazurile în care am avut petiții, cea mai mare mâhnire a fost legată de infecțiile nosocomiale. Niciodată nu am simțit că am fost luați în serios de Ministerul Sănătății sau de Guvern. Sper ca, de data aceasta, prin tragedia de la Iași, să fie și ultima dată când statul român închide ochii la tragediile care se întâmplă în fiecare zi în spitalele din România”, a mai precizat Tudor Brădățan, potrivit observatornews.ro.

Ce spun familiile copiilor despre tragedie

Printre cei prezenți la comemorarea celor șapte copii s-au aflat și rudele micuților decedați. Bunica uneia dintre victime, Elena Stângaciu, a povestit cu lacrimi în ochi: „Micuța Serafima, după ce s-a chinuit trei săptămâni, a murit din cauza unei bacterii luate în spital, Klebsiella. Vrem să știm: a fost ghinion, a fost neglijență? Am dori ca spitalele să fie locuri pentru vindecare, nu pentru moarte.”

Tags:
Citește și...
Evenimentul Run for Genomics. Dr. Radu Țincu explică de ce testarea genetică este viitorul medicinei
Eveniment
Evenimentul Run for Genomics. Dr. Radu Țincu explică de ce testarea genetică este viitorul medicinei
Timiș: Doi minori au fost reținuți după ce ar fi furat 400 de litri de motorină
Eveniment
Timiș: Doi minori au fost reținuți după ce ar fi furat 400 de litri de motorină
Sorin Oprescu a fost reţinut în Salonic. Justiția elenă urmează să decidă dacă va fi adus în România pentru ispășirea condamnării
Eveniment
Sorin Oprescu a fost reţinut în Salonic. Justiția elenă urmează să decidă dacă va fi adus în România pentru ispășirea condamnării
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 5 – 11 octombrie: Racii vor primi vești care le pot schimba destinul (VIDEO)
Eveniment
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 5 – 11 octombrie: Racii vor primi vești care le pot schimba destinul (VIDEO)
Șofer din Roman, reținut după ce a comis patru infracțiuni în două zile
Eveniment
Șofer din Roman, reținut după ce a comis patru infracțiuni în două zile
Cine este românca premiată la Paris Fashion Week 2025. Află povestea din spatele colecției „The Artist”
Eveniment
Cine este românca premiată la Paris Fashion Week 2025. Află povestea din spatele colecției „The Artist”
Noi rute alternative de circulație în Piața Unirii
Eveniment
Noi rute alternative de circulație în Piața Unirii
Pană majoră de curent la munte. Localități turistice fără energie electrică de aproape 24 de ore: „Este o situație de urgență”
Eveniment
Pană majoră de curent la munte. Localități turistice fără energie electrică de aproape 24 de ore: „Este o situație de urgență”
Reacția lui Gigi Becali, după ce ANAF a intrat în posesia imobilului familiei Iohannis: „Pentru ce l-am votat noi pe el?”
Eveniment
Reacția lui Gigi Becali, după ce ANAF a intrat în posesia imobilului familiei Iohannis: „Pentru ce l-am votat noi pe el?”
Ministerul Educației anunță că nu au fost anulate posturi de titulari în anul școlar 2025–2026
Eveniment
Ministerul Educației anunță că nu au fost anulate posturi de titulari în anul școlar 2025–2026
Ultima oră
13:23 - Austria nu susține noile sancțiuni UE împotriva Rusiei. Viena cere deblocarea activelor înghețate pentru Raiffeisen
13:02 - Ce spune consultantul fiscal Adrian Bența despre bugetul familiei. Cum își pot gestiona românii veniturile: „Vremurile sunt dificile” (VIDEO)
11:20 - Se întoarce Dan Negru? Ce planuri are prezentatorul pentru Revelionul 2025
10:46 - Evenimentul Run for Genomics. Dr. Radu Țincu explică de ce testarea genetică este viitorul medicinei
10:16 - Alertă ANM! Un ciclon lovește România în orele următoare: ploi abundente și vânt puternic (VIDEO)
09:39 - Acordul de pace din Gaza, pe masa lui Trump: „I-am spus: «Bibi, asta e șansa ta de a obține victoria»”
08:52 - Spațiul aerian al Lituaniei, închis după apariția a 13 baloane neidentificate. Autoritățile suspectează o nouă provocare
08:23 - Avertismentul economistului Cristian Păun: România stagnează, companiile sunt sufocate de taxe și lipsă de viziune
00:15 - Rădulescu (BNR): „Românii sunt supărați nu neapărat pentru că au strâns cureaua, ci pentru că hiperprivilegiații nu participă la strânsul curelei”. Crește TVA și în 2026?
23:32 - Derapaj. Simion l-a făcut iar „autist” pe Nicușor Dan: „V-am spus și nu m-ați crezut” / Cum a mințit liderul AUR în trecut că înțelege și regretă acest limbaj