Concert Crăciun Imperial – O seară vieneză strălucitoare, pe 21 decembrie, la Circul Metropolitan București

În cea mai spectaculoasă perioadă a anului, când orașul se îmbracă în lumini și oamenii caută să-și umple sufletul cu emoție și inspirație, scena Circului Metropolitan București se pregătește pentru un eveniment ce promite să devină tradiție: „Crăciun Imperial – Povești vieneze pe ritmuri simfonice”, pe 21 decembrie, de la ora 18:00.

Într-o atmosferă feerică, plină de eleganță imperială, publicul va fi invitat să pășească într-o poveste muzicală unde se întâlnesc strălucirea Vienei, frumusețea clasică și emoția profundă a Crăciunului.

Pe scenă va urca Orchestra Simfonică a Filarmonicii din Pitești, dirijată de Tiberiu Dragoș Oprea, cu un program atent ales pentru a recrea splendoarea balurilor vieneze: valsuri hipnotizante, polci jucăușe, uverturi memorabile și colinde reinterpretate într-o cheie simfonică rafinată.

Invitatul special al serii: Doru Todoruț

Cunoscut pentru sensibilitatea și versatilitatea sa artistică, Doru Todoruț va aduce un plus de emoție și intensitate spectacolului, într-un moment special gândit pentru a îmbrățișa publicul într-o vibrație caldă și puternică.

Un concept de modă inedit semnat Alin Gălătescu

Pentru a transforma concertul într-o experiență vizuală spectaculoasă, cunoscutul analist de Moda și creator de evenimente Alin Gălătescu propune un concept vestimentar unic, creat special pentru concertul „Crăciun Imperial”. Modelele, texturile, lumina și culoarea vor completa emoția muzicii, oferind publicului o poveste care se trăiește simultan cu ochii și cu inima.

Acest concept adaugă o dimensiune artistică nouă evenimentului, transformându-l într-un adevărat tablou în mișcare.

„Crăciun Imperial este o invitație la emoție pură, la frumusețe și la un Crăciun trăit cu toată inima. Am dorit să construim un spectacol în care muzica, moda, dansul și lumina să creeze împreună un univers magic. Vrem ca fiecare spectator să simtă că a devenit parte din poveste – o poveste imperială, luminoasă, plină de speranță și eleganță.”, declară Simona Musca, regizor artistic & organizator

