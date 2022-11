Confruntați cu violența crescută în trafic, polițiștii ajung să se bucure pentru că primesc bastoane noi în dotare

„După o achiziție ,,ratată” de mijloace specifice – , derulată de IGPR în anul 2021, iată că acum, logisticienii Politiei Române pregătesc o noua a efectivelor operative. Aproximativ 15.000 de complete baston telescopic vor intra în dotarea polițiștilor începând cu perioada imediat următoare” oamenilor legii, Europol.



Contractul a fost semnat cu firma ROTMAN INDUSTRIES SRL, un jucător cunoscut pe piața interna, importator direct al unor firme de marca din domeniul law & military, pentru suma de 3.225.000 lei. „În traducere, asta înseamnă ca un complet format din baston + toc a fost achiziționat la valoarea de 215 lei + TVA” precizează sursa citată.

Derularea cadrului de achiziție

„În data de 30.08.2022, I.G.P.R. semnează acordul cadru pentru furnizarea a 15.000 de complete formate din: un baston telescopic compus din 3 segmente, mâner acoperit cu material aderent cu șanțuri transversale (rezistenta la încovoiere min. 5000 N), buton de acționare a segmentelor dispuse pe mâner (cu o dimensiune totala in poziția extins de aprox. 510mm., in poziția restrâns de aproximativ 225mm., diametrul mânerului max. 28mm., greutatea bastonului maxim 300-400gr., culoare neagra) si un portbaston (toc/holster/suport) din material plastic ce se rotește la 360 grade, fixabil pe centura, care sa permită scoaterea mijlocului din dotare direct in poziția extins.

În data de 13.09.2022, I.G.P.R. semnează si primul contract subsecvent in valoare de 860.000 de lei pentru 4.000 de complete, iar ROTMAN INDUSTRIES va trebui sa livreze in maxim 120 de zile, adică cel târziu la data de 10.01.2023 (noi speram mult mai devreme) aceste bastoane”

Polițiștii, mulțumiți de noile accesorii, îi explică ministrului Bode specificul muncii lor

Dezamăgiți de vechile chinezării care se rupeau la prima folosire, polițiștii se declară satisfăcuți de noile accesorii din dotare: „am rămas plăcut surprinși de faptul ca, de data aceasta, achiziția pare a fi una buna. Bastonul ce urmează a fi livrat face parte din gama profesionala a accesoriilor ce nu ar trebui sa lipsească din dotarea polițiștilor” se menționează pe site-ul sindicatului.

„Cu aceasta ocazie, speram ca de data aceasta, noua tehnica sa fie distribuita proporțional si efectivelor de politie rutiera, nu de alta, dar ne aducem aminte de declarațiile belicoase ale domnului ministru Bode, care a transmis unei tari întregi ca politia rutiera nu are nevoie de dotare speciala – autospeciala tip cușcă, bastoane, veste antiglonț si antiînjunghiere, pentru ca politia rutiera ,,decât” dirijează si nu prinde infractori. Ii atragem atenția domnului ministru ca doar acum doua zile, colegii de la Brigada Rutiera a Capitalei, au prins un urmărit internațional pentru viol si tentativa de omor, care se sustrăgea unor condamnări din anii 2014, respectiv 2015.

Si nu au chemat nici colegii de la ordine publica in sprijin, nici trupele speciale si nici armata ca sa pună in aplicare mandatul de executare al pedepsei cu închisoarea. Si tot ministrului Bode ii transmitem faptul că, dacă polițiștii ar beneficia de tehnica de intervenție calificată, nu de niște bastoane chinezești furnizate în anul 2021 de o firmă al cărui site ne trimite direct la chinezi și a căror eficacitate încă se mai vede in mâinile colegilor, care au blocat/rupt/îndoit acele bastoane de la prima folosire, poate ca acel șofer sau alții ca el nu ar mai fi reușit sa scape” precizează echipa sindicaliștilor într-un comunicat.