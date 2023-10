Constantin Spînu, purtător de cuvânt al MApN, despre o nouă dronă care a căzut pe teritoriul României: „Am activat procedurile de poliție aeriană” (VIDEO)

Constantin Spînu, purtător de cuvânt al MApN, a oferit detalii în emisiunea Politica zilei, cu Ioana Constantin despre o nouă dronă care a căzut în cursul nopții de miercuri spre joi pe teritoriul României. Acesta a precizat că atacul rusesc cu drone asupra infrastructurii portuare ucrainene a fost monitorizat de către armata română și că au fost activate procedurile de poliție aeriană:

„Forțele ruse au continuat atacurile asupra infrastructurii portuare ucrainene în cursul nopții trecute, în proximitatea graniței, la distanță foarte mică de granița între Ucraian și România.

Am monitorizat în timp real situația încă de la detecția grupului de drone care se îndreptau către obiectivele ucrainene, am activat procedurile de poliție aeriană, am ridicat aeronavele aflate în serviciul poliției aeriană, atunci când a fost nevoie am notificat IGSU. Lucrul acesta s-a întâmplat azi-noapte la 23:20 pentru transmiterea prealertei aeriene în zonele care erau posibil să fie afectate de aceste riscuri. Prealerta aeriană a durat până la 1:40 în cursul acestei dimineți”.

Constantin Spînu a precizat că în baza informațiilor primite în cursul nopții de la Poliția de Frontieră privind un posibil impact pe teritoriul României în proximitatea localității Plaurul din județul Tulcea, echipe ale MApN în cooperare cu forțe și mijloace din alte instituții ale sistemului național de apărare s-au deplasat de urgență în zonă.

„În jurul orei 5:00 au raportat descoperirea unui crater de dronă cu posibilă explozie la impact, într-o zonă pe malul drept al brațului Chilia, o zonă cu vegetație, la 3 km de localitatea Plaurul. Au fost luate măsuri de securizare imediată a zonei, au fost notificate structurile competente pentru ridicarea probelor și desfășurarea investigațiilor conform procedurilor. Vom continua să monitorizăm situația în spațiul aerian și să cercetăm în zonele în care ar mai putea să apară riscuri”.