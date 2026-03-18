Înșelătorii online în numele Bisericii Ortodoxe Române iau amploare. Ce metode folosesc escrocii pentru a obține bani

Iulia Petcu
18 mart. 2026, 17:44
  Cum sunt folosite identitățile religioase în fraudele online
  Ce recomandă Patriarhia credincioșilor
  De ce este important discernământul în astfel de situații

Patriarhia Română atrage atenția asupra unui fenomen tot mai răspândit în mediul online, unde numele Bisericii este folosit abuziv pentru înșelăciuni. Reprezentanții instituției avertizează că aceste practici nu au nicio legătură cu valorile creștine autentice și cer prudență din partea credincioșilor.

Cum sunt folosite identitățile religioase în fraudele online

Potrivit unui comunicat oficial, în ultimele luni au apărut numeroase conturi pe rețelele sociale care pretind, în mod fals, că reprezintă persoane din mediul clerical. Aceste profiluri solicită bani în schimbul unor practici precum ghicitoria, „dezlegările” sau alte activități de natură ocultă.

Fenomenul este considerat grav de către reprezentanții Bisericii, deoarece exploatează încrederea credincioșilor și denaturează imaginea instituției religioase. În multe cazuri, aceste conturi folosesc fotografii și denumiri sugestive, imitând identitatea unor maici, preoți sau monahi.

„Patriarhia Română atrage atenţia asupra acestor tentative de fraudă, îndemnând la conştientizarea fenomenului şi informarea corectă, din surse oficiale, asupra modalităţilor de efectuare a donaţiilor. Biserica Ortodoxă Română nu practică şi nu încurajează sub nicio formă astfel de manifestări, care contravin învăţăturii de credinţă creştine şi spiritualităţii ortodoxe. Orice asociere a acestor practici cu viaţa clericală sau cu activitatea Bisericii este falsă şi neavenită”, transmite Patriarhia potrivit Digi24.

Ce recomandă Patriarhia credincioșilor

Reprezentanții instituției subliniază că orice solicitare de bani provenită din surse neoficiale trebuie privită cu maximă suspiciune, mai ales atunci când identitatea nu poate fi verificată. În acest context, credincioșii sunt încurajați să caute informații doar din surse oficiale și să evite interacțiunile cu astfel de conturi.

„Patriarhia Română face un apel către credincioşi: să nu dea curs solicitărilor de sprijin financiar provenite din surse neoficiale, neverificabile şi care promovează practici contrare învăţăturii de credinţă, în timp ce pretind o falsă afiliere la Biserica Ortodoxă Română; să verifice autenticitatea paginilor sau conturilor care invocă numele unor mănăstiri sau parohii, dar şi ale unor pretinşi clerici sau monahi; să se adreseze direct unităţilor bisericeşti cunoscute sau site-urilor oficiale atunci când doresc să ofere sprijin material; să semnaleze autorităţilor competente eventualele cazuri de fraudă”, a mai spus sursa.

De ce este important discernământul în astfel de situații

Patriarhia insistă asupra necesității unui comportament responsabil în mediul digital, unde informațiile pot fi ușor manipulate și identitățile falsificate cu scopuri financiare. Sprijinirea comunităților religioase trebuie să se realizeze transparent, prin canale oficiale și verificate.

Instituția reamintește că ajutorarea semenilor și susținerea lăcașurilor de cult trebuie să respecte valorile credinței și să fie făcută în mod corect. Orice abatere de la aceste principii riscă să afecteze atât credincioșii, cât și imaginea Bisericii.

Un exemplu recent evidențiază riscurile acestor practici, după ce o femeie de 35 de ani a fost acuzată de înșelăciune. Aceasta ar fi obținut 6.700 de lei de la un bărbat, promițând ritualuri religioase pentru rezolvarea problemelor personale ale acestuia.

Citește și...
Sindicatele din Educație încurajează profesorii să boicoteze simularea Bacalaureatului. Cum ar putea fi afectate examenele
Eveniment
Sindicatele din Educație încurajează profesorii să boicoteze simularea Bacalaureatului. Cum ar putea fi afectate examenele
Zboruri anulate în Europa: Prima companie care taie curse din cauza prețului uriaș la carburant
Eveniment
Zboruri anulate în Europa: Prima companie care taie curse din cauza prețului uriaș la carburant
Piața muncii din România, sub media europeană în 2025. Ce arată datele despre această diferență
Eveniment
Piața muncii din România, sub media europeană în 2025. Ce arată datele despre această diferență
Austeritatea îi face să renunțe la mâncare. Românii sar peste mese pentru că nu mai au bani (Studiu)
Eveniment
Austeritatea îi face să renunțe la mâncare. Românii sar peste mese pentru că nu mai au bani (Studiu)
Newsweek: Ministerul Muncii a plătit 156.000.000€ pentru ca Poșta Română să distribuie pensiile în 2025
Eveniment
Newsweek: Ministerul Muncii a plătit 156.000.000€ pentru ca Poșta Română să distribuie pensiile în 2025
Românii au în medie doar 13 ani de viață sănătoasă după 50 de ani. Ce măsuri propune OCDE pentru schimbare
Eveniment
Românii au în medie doar 13 ani de viață sănătoasă după 50 de ani. Ce măsuri propune OCDE pentru schimbare
Ce spune zațul din ceașca de cafea? Tradiție, simboluri și semnificații
Eveniment
Ce spune zațul din ceașca de cafea? Tradiție, simboluri și semnificații
O femeie speriată de un robot umanoid a ajuns la spital: „N-ai treabă, de ce mă deranjezi? Ai înnebunit?”
Eveniment
O femeie speriată de un robot umanoid a ajuns la spital: „N-ai treabă, de ce mă deranjezi? Ai înnebunit?”
Îngrijirea dentară în timpul sarcinii: când este sigur să mergi la dentist și ce proceduri sunt permise
Eveniment
Îngrijirea dentară în timpul sarcinii: când este sigur să mergi la dentist și ce proceduri sunt permise
Lovitură pentru Andi Moisescu: După emisiunea lui Măruță, Pro TV a scos din grilă și ApropoTV. Ce format îi va lua locul
Eveniment
Lovitură pentru Andi Moisescu: După emisiunea lui Măruță, Pro TV a scos din grilă și ApropoTV. Ce format îi va lua locul
