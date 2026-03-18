Patriarhia Română atrage atenția asupra unui fenomen tot mai răspândit în mediul online, unde numele Bisericii este folosit abuziv pentru înșelăciuni. Reprezentanții instituției avertizează că aceste practici nu au nicio legătură cu valorile creștine autentice și cer prudență din partea credincioșilor.

Cum sunt folosite identitățile religioase în fraudele online

Potrivit unui comunicat oficial, în ultimele luni au apărut numeroase conturi pe rețelele sociale care pretind, în mod fals, că reprezintă persoane din mediul clerical. Aceste profiluri solicită bani în schimbul unor practici precum ghicitoria, „dezlegările” sau alte activități de natură ocultă.

Fenomenul este considerat grav de către reprezentanții Bisericii, deoarece exploatează încrederea credincioșilor și denaturează imaginea instituției religioase. În multe cazuri, aceste conturi folosesc fotografii și denumiri sugestive, imitând identitatea unor maici, preoți sau monahi.

„Patriarhia Română atrage atenţia asupra acestor tentative de fraudă, îndemnând la conştientizarea fenomenului şi informarea corectă, din surse oficiale, asupra modalităţilor de efectuare a donaţiilor. Biserica Ortodoxă Română nu practică şi nu încurajează sub nicio formă astfel de manifestări, care contravin învăţăturii de credinţă creştine şi spiritualităţii ortodoxe. Orice asociere a acestor practici cu viaţa clericală sau cu activitatea Bisericii este falsă şi neavenită”, transmite potrivit Digi24.

Ce recomandă Patriarhia credincioșilor

Reprezentanții instituției subliniază că orice solicitare de bani provenită din surse neoficiale trebuie privită cu maximă suspiciune, mai ales atunci când identitatea nu poate fi verificată. În acest context, credincioșii sunt încurajați să caute informații doar din surse oficiale și să evite interacțiunile cu astfel de conturi.

„Patriarhia Română face un apel către credincioşi: să nu dea curs solicitărilor de sprijin financiar provenite din surse neoficiale, neverificabile şi care promovează practici contrare învăţăturii de credinţă, în timp ce pretind o falsă afiliere la ; să verifice autenticitatea paginilor sau conturilor care invocă numele unor mănăstiri sau parohii, dar şi ale unor pretinşi clerici sau monahi; să se adreseze direct unităţilor bisericeşti cunoscute sau site-urilor oficiale atunci când doresc să ofere sprijin material; să semnaleze autorităţilor competente eventualele cazuri de fraudă”, a mai spus sursa.

De ce este important discernământul în astfel de situații

Patriarhia insistă asupra necesității unui comportament responsabil în mediul digital, unde informațiile pot fi ușor manipulate și identitățile falsificate cu scopuri financiare. Sprijinirea comunităților trebuie să se realizeze transparent, prin canale oficiale și verificate.

Instituția reamintește că ajutorarea semenilor și susținerea lăcașurilor de cult trebuie să respecte valorile credinței și să fie făcută în mod corect. Orice abatere de la aceste principii riscă să afecteze atât credincioșii, cât și imaginea Bisericii.

Un exemplu recent evidențiază riscurile acestor practici, după ce o femeie de 35 de ani a fost acuzată de înșelăciune. Aceasta ar fi obținut 6.700 de lei de la un bărbat, promițând ritualuri religioase pentru rezolvarea problemelor personale ale acestuia.