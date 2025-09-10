B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Copil de 15 ani, lovit de un șofer beat care a fugit de la fața locului. Minorul se plimba cu bicicleta

Copil de 15 ani, lovit de un șofer beat care a fugit de la fața locului. Minorul se plimba cu bicicleta

Selen Osmanoglu
10 sept. 2025, 08:32
Copil de 15 ani, lovit de un șofer beat care a fugit de la fața locului. Minorul se plimba cu bicicleta
foto: captură YT

Un băiat, în vârstă de 15 ani, se plimba cu bicicleta, în județul Bacău. La un moment dat, un șofer beat îl lovește cu mașina, însă nu oprește să verifice starea acestuia. Bărbatul pleacă imediat de la fața locului, însă, ulterior, este prins de polițiști.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Șoferul, prins de polițiști

Ce s-a întâmplat

Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere. În imagini se observă cum șoferul, un bărbat în vârstă de 50 de ani, , îl loveşte pe adolescentul de 15 ani care se afla pe bicicletă, într-o localitate din județul Bacău, conform Observator.

După toate acestea, șoferul a decis să plece mai departe și a fugit de la fața locului. În urma impactului, acesta nici măcar nu a frânat.

Tânărul a reușit să se ridice. Acesta a fost rănit. A avut nevoie de îngrijiri medicale şi a fost internat în spital.

Șoferul, prins de polițiști

În cele din urmă, șoferul vinovat a fost prins de polițiști. Se pare că acesta consumase alcool.

Poliţiştii au constat că avea o alcoolemie de 1,30 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul de 50 de ani a fost reținut pentru 24 de ore.

