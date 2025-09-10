Copil de 15 ani, lovit de un șofer beat care a fugit de la fața locului. Minorul se plimba cu bicicleta

Un băiat, în vârstă de 15 ani, se plimba cu bicicleta, în județul . La un moment dat, un șofer beat îl lovește cu mașina, însă nu oprește să verifice starea acestuia. Bărbatul pleacă imediat de la fața locului, însă, ulterior, este prins de polițiști.

Ce s-a întâmplat

Șoferul, prins de polițiști

a fost surprins de camerele de supraveghere. În imagini se observă cum șoferul, un bărbat în vârstă de 50 de ani, , îl loveşte pe adolescentul de 15 ani care se afla pe bicicletă, într-o localitate din județul Bacău, conform .

După toate acestea, șoferul a decis să plece mai departe și a fugit de la fața locului. În urma impactului, acesta nici măcar nu a frânat.

Tânărul a reușit să se ridice. Acesta a fost rănit. A avut nevoie de îngrijiri medicale şi a fost internat în spital.

În cele din urmă, șoferul vinovat a fost prins de polițiști. Se pare că acesta consumase alcool.

Poliţiştii au constat că avea o alcoolemie de 1,30 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul de 50 de ani a fost reținut pentru 24 de ore.