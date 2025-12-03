B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Copil de doi ani, acoperit de sânge, lângă trupurile neînsufleţite ale părinților: „Încerca să se joace cu ei și nu înțelegea de ce nu se trezesc”

Copil de doi ani, acoperit de sânge, lângă trupurile neînsufleţite ale părinților: „Încerca să se joace cu ei și nu înțelegea de ce nu se trezesc”

Selen Osmanoglu
03 dec. 2025, 12:15
Copil de doi ani, acoperit de sânge, lângă trupurile neînsufleţite ale părinților: „Încerca să se joace cu ei și nu înțelegea de ce nu se trezesc”
Sursa foto: Freepik.com/caracter ilustrativ
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. Cine este Matthew Lanz
  3. Trei pedepse pe viață

Un copil de doi ani a fost găsit acoperit de sânge lângă trupurile neînsuflețite ale părinților săi, după ce aceștia au fost împușcați mortal. Micuțul încerca să se joace cu părinții. El era convins că aceștia dorm.

Ce s-a întâmplat

Justin și Amber Hicks, ambii în vârstă de 31 de ani, au fost uciși în propria locuință din Acworth, Georgia, pe 17 noiembrie 2021, de vecinul lor, Matthew Lanz, conform Adevărul.

Atacul a avut loc în timp ce copilul dormea la etaj. A doua zi, micuțul a fost găsit „acoperit de sânge și cuibărit lângă părinții săi”, încercând să îi trezească și să se joace cu ei, fără să înțeleagă că aceștia fuseseră uciși.

Tatăl lui Justin Hicks a declarat în timpul procesului că a mers la casa fiului său după ce Amber nu mai răspundea la telefon, iar niciunul dintre părinți nu fusese de găsit. Polițiștii l-au găsit pe copil singur, în scutece neschimbate, rătăcind prin casă timp de aproximativ 12 ore.

Cine este Matthew Lanz

Matthew Lanz a fost inculpat pentru dublă crimă cu premeditare și cruzime față de minori. Acesta l-a lăsat pe copil singur lângă trupurile părinților săi.

În urma crimei, Lanz a fost arestat și pentru un alt incident violent, în care a pătruns prin efracție într-o casă din Sandy Springs și a înjunghiat un ofițer de poliție înainte de a fi împușcat de alt agent.

Procesul său a fost amânat de mai multe ori din cauza întrebărilor legate de competența sa psihică, existând suspiciuni de schizofrenie. Procurorii au precizat că Lanz le-ar fi spus polițiștilor că a văzut „lumini demonice” în casa cuplului și că fratele său, care se sinucisese cu câteva luni înainte, ar fi fost „deranjat” de cei doi.

Trei pedepse pe viață

În cele din urmă, Matthew Lanz a fost găsit vinovat de toate capetele de acuzare și a primit trei condamnări pe viață.

Două dintre acestea sunt fără posibilitatea de eliberare condiționată, plus 32 de ani de închisoare. Toate pedepsele sunt consecutive.

