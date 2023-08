Cornel Nistorescu, despre Untold: Un dezmăț, o afacere și o petrecere cu limitele excesului împinse mult mai departe decât în alte orașe și țări

Untold este o rețetă rezultată din abolirea tuturor normelor care tronează într-o lume obișnuită, scrie Cornel Nistorescu pe , care descrie festivalul de la Cluj-Napoca drept o afacere și o petrecere cu limitele excesului împinse mult mai departe decât în alte orașe ale țării.

Cornel Nistorescu, editorial dur despre Untold, festivalul din Cluj-Napoca

Cornel Nistorescu consideră că, în ciuda discuțiilor din spațiul public, subiectul Untold este departe de o dezbatere serioasă, dezbatere „evitată și din cauza faptului că multe televiziuni și ziare sunt partenere media sau cu interese directe și indirecte în afacere”.

„Sunt convins că, pe lîngă media, profită la greu și instituții. Sau, mai exact, cei care le reprezintă. Despre artiștii străini veniți la noi și rămași cu gura căscată și plecați cu teșchereaua plină, ce să mai zic. «E bineee», «We love you!», «Hello Cluj» Are you happy?» etc. Extinderea afacerii la nivel de țară, ba și tentativele de export ne obligă la o discuție ceva mai serioasă. Ne aflăm în fața unui dosar complex, a unui simptom dintr-un fenomen cu ramificații de la administrație și autorități pînă la degradarea limbajului și a comportamentului public”, afirmă Cornel Nistorescu.

În opinia sa, festivalul din Cluj-Napoca putea să apară „numai într-o comunitate controlată din underground”.

„Transparența bine mimată a celor care domină Clujul anilor noștri dublată de protecția instituțiilor de forță, ordine și informații au făcut posibilă un asemenea eveniment cu aparențe culturale și care ascunde cu siguranță afaceri care duc mai departe”, adaugă jurnalistul.

El a atras atenția că acest festival „este și un dezmăț”.

„Cu droguri și băutură, sunet provocator (și perturbator!), cu produse interzise, cu acces masiv de minori, cu perturbări de competiții sportive, de liniște publică, cu folosire excesivă și gratuită de servicii locale, cu liber la un comportament excesiv de vulgar și cu ce vreți și ce nu vreți. Untold este un dezmăț ca o sărbătoare dyonisiacă re-editată în secolul internetului și al inteligenței artificiale, un carnaval cu excese medievale în anii 2023 ai secolului nostru, o explozie de trăire senzorială, de bucurie extatică exprimată în grupuri subjugate de o muzică produsă de urmașele cutiuței muzicale”, continuă Cornel Nistorescu.

Cornel Nistorescu descrie Untold drept „o afacere și o petrecere cu limitele excesului împinse mult mai departe decît în alte orașe și țări”. Mai mult, spune că festivalul de la Cluj-Napoca este „o presiune muzicală cu accente demonice, îndreptată asupra celor tineri, speriați de necunoscut, de viitor, de neșansă”.

Nu în ultimul rând, el consideră că „Untold este un brand românesc cu tot amestecul confuz din societate”.

„Untold este prima prăbușire de facto a normelor de comportament într-o comunitate, a legii și a aplicării ei, a duplicității interesate a celor obligați să vegheze. Un amestec de afacere oneroasă cu aleși locali păpușați, cu piață de substanțe periculoase acoperită de aparențe culturale. În afara sau la marginea unui oraș, cu o supraveghere strictă a accesului minorilor și a comerțului cu substanțe interzise, cu taxele aplicate corect, Untold n-ar fi decît un eveniment cu pretenții muzicale acceptabile”, mai scrie Cornel Nistorescu.