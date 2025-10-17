Florentina Ioniță, comandantul Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”, este urmărită penal de . Procurorii DNA au anunțat oficial, pe 17 octombrie, începerea urmăririi penale pentru mai multe fapte grave de corupție. Aceasta este acuzată de uzurparea funcției, abuz în serviciu și complicitate la abuz în serviciu, conform anchetatorilor.

De ce este Florentina Ioniță urmărită penal

DNA a anunțat oficial că Florentina Ioniță, comandantul Spitalului Militar Central, grave de corupție. Procurorii o acuză pe Florentina Ioniță de uzurparea funcției, abuz în serviciu și complicitate la abuz în serviciu, total 216 fapte.

Din cele 216 fapte, 108 sunt de abuz în serviciu, iar celelalte 108 reprezintă complicitate la abuz în serviciu. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul total cauzat prin aceste acțiuni ilegale este estimat la aproximativ 8,2 milioane de lei.

În același dosar, DNA a anunțat urmărirea penală a altor 18 angajați ai Spitalului Militar Central din București.

Cine sunt cadrele militare cercetate în dosarul Spitalului Militar Central

Colonelul Constantin Ștefani, șef al Ambulatoriului Clinic Integrat, este acuzat de abuz în serviciu și complicitate la abuz în serviciu. Printre suspecți se află și generalul de brigadă Mariana Jinga, director general adjunct al Spitalului Militar Central „Dr. Carol Davila” din București. Colonelul Dragoș-Constantin Glăvan, șef al Agenției de Telemedicină, iar din 2025 locțiitor al comandantului, este de asemenea vizat în anchetă.

Colonelul Daniel-Octavian Costache, medic primar în cadrul compartimentului de cercetare-dezvoltare, figurează printre cadrele medicale urmărite penal de procurori. Colonelul Raluca-Simona Costache, șef al Laboratorului de Endoscopie, este acuzată de implicare directă în aprobarea ilegală a statului de funcții. Căpitanul Andrei-Ionuț Gavrilă și căpitanul Maria-Mirela Chirvase, ambii medici primari în Gastroenterologie, sunt cercetați pentru complicitate la abuz în serviciu.

Colonelul (r.) Petre-Sorin Berbec, cadru militar activ între 2020 și 2023, și colonelul (r.) Oana-Magdalena Ciobanu, șef al Biroului Relații Publice, sunt vizați în dosar. Colonelul Ionel-Petruț Nuță, șef al secției Gastroenterologie, și locotenent-colonelul Lucian-Georges Eftimie, șef al Serviciului Anatomie Patologică, sunt cercetați de DNA.

Colonelul (r.) Ionuț Bazga, fost locțiitor al comandantului pentru probleme de stat major, este inclus pe lista celor investigați de procurori. Colonelul Gheorghe Dumitrescu, director financiar-contabil, și colonelul Lavinia-Diana Vasile, șef al Oficiului Resurse Umane, sunt acuzați de complicitate la abuz.

Colonelul George Georgescu, fost șef al Biroului Juridic, apoi al Oficiului Direcției Generale Juridice, este vizat pentru nereguli în documentele administrative. Căpitanul Anca-Andreea Împăratu, din structura de achiziții, și colonelul Florin-Gabriel Bacioi, șef al Secției Farmaceutice, sunt de asemenea cercetați penal, notează digi24.ro.

Ce acuzații aduc procurorii DNA împotriva Florentinei Ioniță

Procurorii DNA susțin că Florentina Ioniță, , ar fi aprobat ilegal statul de funcții al unui proiect european. Programul vizat, desfășurat între anii 2020 și 2023, privea depistarea și tratamentul precoce al leziunilor precanceroase colorectale. Prin decizia sa, aceasta s-ar fi inclus pe sine și alți 38 de experți în proiect, fără aprobarea Ministerului Apărării.

Documentul trebuia semnat doar de ministrul Apărării sau șeful Statului Major, potrivit procedurilor legale impuse la acel moment. Ulterior, comandantul ar fi autorizat plata salariilor către 18 angajați ai spitalului, în valoare netă de 4,5 milioane lei. Prejudiciul calculat de anchetatori ajunge la 8,5 milioane de lei, reprezentând valoarea brută totală a acestor plăți ilegale.