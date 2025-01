Coșmarul unor copii cu dizabilități din centre din Târgu Mureș. Erau încuiați cu zăvorul și tratați cu medicamente expirate

Un caz șocant a fost decoperit, sâmbătă dimineața, în mai multe centre din Târgu Mureș. 63 dintre ei erau închiși cu zăvorul și tratați cu medicamente expirate.

Aveau licențele de funcționare expirate

Într-un centru au fost găsiți cu zăvorul în camere. Scuza pe care a folosit-o personalul centrului a fost că nu sunt suficienți angajați care să îi supravegheze. Mai mult, inspectorii au găsit, în două dintre centre, medicamente expirate care ar fi fost administrate copiiilor, conform

În plus, toate cele patru centre vizate de control aveau licența de funcționare expirată încă de la începutul lunii decembrie 2024.

„Este o situație teribil de tristă, pentru că vorbim de 63 de copii, copii cu dizabilități, cu vârste cuprinse între 3 și 14 sau 18 ani. Nu avem încă vârstele exacte. Prima dată am ajuns într-unul dintre cele patru centre, în martie, la începutul anului trecut, când am găsit 18 copii cu vârste începând cu 3 ani într-un centru din centrul orașului Târgu Mureș. De ce este teribil de grav această situație? Pentru că în cadrul nenumăratelor vizite pe care noi le-am realizat în ultimul an am pierdut numărul vizitelor și anunțate și neanunțate. Pe de o parte am sesizat neregulile și pe de altă parte am încercat să ajutăm în mod concret, aducând medici specialiști, echipamente cumpărate din fonduri private pentru ca acești copii să fie ridicați din pat și nu s-au luat măsuri.

Nu doar că nu s-au luat măsuri, dar vorbim despre copii care au fost luați din grija părinților, părinții au fost decăzuți din drepturi, directorul DGASPC a devenit reprezentantul lor legal, vorbim despre copii pe care i-am dus la recuperare la București, vorbim despre faptul că directoarea DGASPC Mureș nu a înștiințat instanța în speță, tribunalul cu privire la schimbarea măsurii de plasament, prin urmare, a ținut ilegal un copil aproape un an de zile în București, copil care a fost salvat de medicii de la Spitalul Gomoiu din București și ținut cu mare grijă de o fundație din Ilfov”, a spus Georgiana Pascu, manager la Centrul de Resurse Juridice.

Alte nereguli găsite

Inspectorii au găsit mai multe ilegaliți în centre. Copiii cu vârste între 3 și 7 ani nu se aflau în grija asistenților maternali, condițiile de viață și îngrijire nu erau adecvate, iar 9 copiii se aflau în camera fără uși. Într-un alt centru s-a găsit un focar de varicelă, iar bolnavii nu erau izolați de restul copiilor.

În plus, personalul centrelor nu respecta fișa postului, nu venea la program și oferea îngrijire inadecvaă copiiilor.