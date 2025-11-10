Piața imobiliară se confruntă cu o perioadă dificilă. Creșterea prețurilor la locuințe, din cauza majorării TVA, dar și veniturile tot mai mici ale românilor, loviți de austeritatea promovată de Ilie Bolojan, au redus volumul tranzacțiilor. La termenul de luni, parchetul a solicitat eliberarea sub supraveghere judiciară, acesta participând prin videoconferinţă la audieri.

Piața imobiliară este în cădere

Tot mai puțini români își permit să plătească . Instabilitatea de pe piața muncii, creșterea costurilor vieții, , concomitent cu scăderea veniturilor îi face pe români să-și redefinească prioritățile. Tot mai puțini se gândesc la achiziția unei case, iar creditele devin tot mai inaccesibile.

din marile orașe au atins niveluri tot mai mari, în ultimii patru ani. Pentru a cumpăra un apartament cu trei camere într-un oraș mare din România, o familie are nevoie astăzi de venituri lunare de cel puțin 12.000–14.000 de lei net. Este pragul minim pentru a accesa un credit imobiliar în condiții standard. Ratele pot depăși 6.000 de lei pe lună, dat fiind că prețul pe metru pătrat construit ajunge chiar și 3.500 de euro.

În unele zone, piața imobiliară s-a dublat, comparativ cu anul 2019, în vreme ce salariile nu au ținut pasul, arată playtech.ro. Chiar dacă mulți români își doresc o locuință proprie, accesul la finanțare a devenit tot mai dificil mai ales în centrele urbane mari.

Lipsa ofertei menține prețuri ridicate

Piața imobiliară stagnează, în ciuda estimărilor optimiste ale agenților imobiliari. În lipsa unei oferte de locuințe noi, „în zonele bune”, prețurile continuă să crească. În paralel, dezvoltatorii imobiliari se orientează tot mai mult către apartamente mici și medii. Aceștia încearcă să mențină costurile accesibile. Pe de altă parte, băncile impun criterii mai stricte de eligibilitate.

Specialiștii sunt de părere că următorii ani vor fi caracterizați printr-un comportament prudent al cumpărătorilor. Aceștia nu se vor mai lăsa tentați de și vor analiza foarte atent raportul dintre preț, calitate și localizare. Creșterea prețurilor la locuințe în principalele centre urbane transformă proprietatea într-un obiectiv dificil de atins pentru mulți români.

Iar fără o creștere reală a veniturilor și fără soluții de finanțare adaptate noilor realități, achiziția unui apartament iese din planurile mutora.

Prețuri record pentru locuințele din Cluj-Napoca

În Cluj-Napoca, prețul mediu pentru un apartament nou depășește 3.500 de euro pe metru pătrat. Prețul este dublu comparativ cu anul 2019. Prețurile au crescut și în Brașov. Piața imobiliară din oraș a ținut cont de dezvoltarea turistică și de cererea tot mai ridicată din partea investitorilor. De asemenea, în București, prețurile variază puternic în funcție de zonă, dar media generală a crescut cu peste 80% în ultimii cinci ani.

Pe de altă parte, nu au ținut ritmul cu aceste creșteri de prețuri. Iar acest lucru a făcut ca împrumuturile bancare să fie tot mai dificil de accesat. Potrivit estimărilor, pentru un apartament cu trei camere într-un oraș mare o familie are nevoie de venituri lunare de cel puțin 12.000–14.000 de lei net. Doar astfel, în funcțide de avansul plătit, banca va aproba un credit standard.

De exemplu, pentru un apartament de 80 de metri pătrați, evaluat la aproximativ 280.000 de euro, avansul minim solicitat este cuprins între 40.000 și 70.000 de euro (15–25%). Pentru acoperi un credit care să susțină un asemenea, preț, un cumpărător trebuie să achite rate de 6.000 de lei, lunar. Suma este uriașă pentru un român din clasa medie.