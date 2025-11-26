B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Crimă șocantă la o fermă din județul Constanța. Cum a fost prins suspectul în doar câteva minute

Crimă șocantă la o fermă din județul Constanța. Cum a fost prins suspectul în doar câteva minute

Iulia Petcu
26 nov. 2025, 23:26
Crimă șocantă la o fermă din județul Constanța. Cum a fost prins suspectul în doar câteva minute
Poliția Sursă foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cum a fost descoperită victima și unde au intervenit polițiștii
  2. Cum a fost prins suspectul în doar câteva minute
  3. Ce au stabilit anchetatorii despre momentul atacului

O crimă petrecută la o fermă din județul Constanța a zguduit comunitatea locală, după ce un cioban de 57 de ani a fost descoperit fără viață în apropierea locului unde lucra. Investigația s-a desfășurat cu rapiditate, iar principalul suspect este chiar colegul său de muncă, un bărbat de 79 de ani care a fost depistat într-un microbuz la scurt timp de la alertă. Ancheta continuă, iar autoritățile încearcă să stabilească exact circumstanțele acestei tragedii.

Cum a fost descoperită victima și unde au intervenit polițiștii

Polițiștii din Medgidia au fost sesizați miercuri, după ce cadavrul unui bărbat a fost găsit în incinta unei ferme din extravilanul localității Cuza Vodă. Potrivit informațiilor transmise de IPJ Constanța, „s-a stabilit că victima îndeplinea sarcini de cioban la ferma respectivă”.

În urma primelor verificări, anchetatorii au constatat că situația prezenta elemente care indicau intervenția unei alte persoane, așa că au analizat repede anturajul bărbatului. Suspiciunile s-au îndreptat spre colegul său, iar autoritățile au instituit filtre rutiere și echipe de căutare.

Cum a fost prins suspectul în doar câteva minute

Operațiunea de identificare a suspectului a avansat extrem de rapid. „În vederea depistării acestuia, au fost instituite prompt filtre rutiere şi dispozitive de căutare. Astfel, în aproximativ 10 minute de la începerea căutărilor, poliţiştii au reuşit depistarea bărbatului de 79 de ani, în municipiul Medgidia, în timp ce se deplasa cu un microbuz de transport persoane”, au precizat reprezentanții IPJ, potrivit observatornews.ro.

În bagajele sale, polițiștii au descoperit mai multe probe esențiale, printre care și un cuțit despre care anchetatorii cred că ar fi arma crimei. Prezența obiectului întărește ipoteza unei agresiuni spontane, în urma unui conflict izbucnit între cei doi ciobani.

Ce au stabilit anchetatorii despre momentul atacului

Cazul a fost preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorilor. Conform datelor preliminare, „pe fondul unui conflict spontan, bărbatul de 79 de ani i-ar fi aplicat victimei mai multe lovituri cu un obiect tăietor-înțepător, cauzându-i decesul”.

Trupul bărbatului de 57 de ani a fost transportat la o unitate medicală, unde va fi realizată necropsia. Între timp, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore și va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.

Tags:
Citește și...
Împodobirea bradului de Crăciun are semnificații speciale. Află cele mai potrivite zile din decembrie și energiile pe care le aduc
Eveniment
Împodobirea bradului de Crăciun are semnificații speciale. Află cele mai potrivite zile din decembrie și energiile pe care le aduc
Deliciile porcului se scumpesc înainte de sărbători. Cât au ajuns să coste șoriciul, jumările și urechile de porc
Eveniment
Deliciile porcului se scumpesc înainte de sărbători. Cât au ajuns să coste șoriciul, jumările și urechile de porc
Incident violent într-un zbor Ryanair. O luptătoare MMA a fost arestată după ce a atacat doi polițiști
Eveniment
Incident violent într-un zbor Ryanair. O luptătoare MMA a fost arestată după ce a atacat doi polițiști
Ministrul Educației a anunțat că profesorii nu vor fi afectați de interdicția privind cumulul pensie–salariu: „Vom fi atenți” (VIDEO)
Eveniment
Ministrul Educației a anunțat că profesorii nu vor fi afectați de interdicția privind cumulul pensie–salariu: „Vom fi atenți” (VIDEO)
Risipa alimentară, o problemă majoră în România și în lume. Cum putem reduce cantitatea de mâncare aruncată anual
Eveniment
Risipa alimentară, o problemă majoră în România și în lume. Cum putem reduce cantitatea de mâncare aruncată anual
Un bărbat din Dâmbovița și-a incendiat fosta iubită, supărat că femeia l-a părăsit
Eveniment
Un bărbat din Dâmbovița și-a incendiat fosta iubită, supărat că femeia l-a părăsit
Proprietarii pot finaliza vânzarea unei locuințe în timp record anul viitor. Care sunt pașii obligatorii impuși de legislație
Eveniment
Proprietarii pot finaliza vânzarea unei locuințe în timp record anul viitor. Care sunt pașii obligatorii impuși de legislație
Momentul în care un hoț de bijuterii e prins de un trecător. Paguba de zeci de mii de lei a fost recuperată (VIDEO)
Eveniment
Momentul în care un hoț de bijuterii e prins de un trecător. Paguba de zeci de mii de lei a fost recuperată (VIDEO)
Ce este certificatul de viață și de ce trebuie trimis la o dată exactă. Detalii importante pe care mulți le ignoră
Eveniment
Ce este certificatul de viață și de ce trebuie trimis la o dată exactă. Detalii importante pe care mulți le ignoră
Reclamații inventate cu poze generate de AI pun pe jar o pizzerie din Cluj. Cum au descoperit angajații că problemele nu existau în realitate
Eveniment
Reclamații inventate cu poze generate de AI pun pe jar o pizzerie din Cluj. Cum au descoperit angajații că problemele nu existau în realitate
Catalin Drula
Ultima oră
22:58 - Băluță: „Ar trebui să avem o medie de schimbare de 300 km țeavă pe an” / De ce vrea să fuzioneze ELCEN cu Termoenergetica (VIDEO)
22:55 - Împodobirea bradului de Crăciun are semnificații speciale. Află cele mai potrivite zile din decembrie și energiile pe care le aduc
22:53 - Impozitarea serelor și solariilor stârnește revoltă în rândul agricultorilor români. Ce riscuri anunță producătorii dacă măsura rămâne în vigoare
22:18 - Atac armat aproape de Casa Albă. Membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați (VIDEO)
22:11 - Deliciile porcului se scumpesc înainte de sărbători. Cât au ajuns să coste șoriciul, jumările și urechile de porc
21:48 - Incident violent într-un zbor Ryanair. O luptătoare MMA a fost arestată după ce a atacat doi polițiști
21:46 - Dogioiu, despre incidentul cu ofițerul de presă: Un exces de zel fără intenție agresivă. Am exprimat public regretul (VIDEO)
21:17 - Ministrul Educației a anunțat că profesorii nu vor fi afectați de interdicția privind cumulul pensie–salariu: „Vom fi atenți” (VIDEO)
21:07 - Soluțiile lui Daniel Băluță la problema traficului din Capitală: „Abilitățile mele manageriale mă vor determina să nu mă plâng de greaua moștenire, ci să lucrez” (VIDEO)
21:02 - Risipa alimentară, o problemă majoră în România și în lume. Cum putem reduce cantitatea de mâncare aruncată anual