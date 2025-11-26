O crimă petrecută la o fermă din județul Constanța a zguduit comunitatea locală, după ce un cioban de 57 de ani a fost descoperit fără viață în apropierea locului unde lucra. Investigația s-a desfășurat cu rapiditate, iar principalul suspect este chiar colegul său de muncă, un bărbat de 79 de ani care a fost depistat într-un microbuz la scurt timp de la alertă. Ancheta continuă, iar autoritățile încearcă să stabilească exact circumstanțele acestei tragedii.

Cum a fost descoperită victima și unde au intervenit polițiștii

Polițiștii din Medgidia au fost sesizați miercuri, după ce cadavrul unui bărbat a fost găsit în incinta unei ferme din extravilanul localității Cuza Vodă. Potrivit informațiilor transmise de IPJ Constanța, „s-a stabilit că victima îndeplinea sarcini de la ferma respectivă”.

În urma primelor verificări, anchetatorii au constatat că situația prezenta elemente care indicau intervenția unei alte persoane, așa că au analizat repede anturajul bărbatului. Suspiciunile s-au îndreptat spre colegul său, iar autoritățile au instituit filtre rutiere și echipe de căutare.

Cum a fost prins suspectul în doar câteva minute

Operațiunea de identificare a suspectului a avansat extrem de rapid. „În vederea depistării acestuia, au fost instituite prompt filtre rutiere şi dispozitive de căutare. Astfel, în aproximativ 10 minute de la începerea căutărilor, poliţiştii au reuşit depistarea bărbatului de 79 de ani, în municipiul Medgidia, în timp ce se deplasa cu un microbuz de transport persoane”, au precizat reprezentanții , potrivit observatornews.ro.

În bagajele sale, polițiștii au descoperit mai multe probe esențiale, printre care și un cuțit despre care anchetatorii cred că ar fi arma . Prezența obiectului întărește ipoteza unei agresiuni spontane, în urma unui conflict izbucnit între cei doi ciobani.

Ce au stabilit anchetatorii despre momentul atacului

Cazul a fost preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorilor. Conform datelor preliminare, „pe fondul unui conflict spontan, bărbatul de 79 de ani i-ar fi aplicat victimei mai multe lovituri cu un obiect tăietor-înțepător, cauzându-i decesul”.

Trupul bărbatului de 57 de ani a fost transportat la o unitate medicală, unde va fi realizată necropsia. Între timp, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore și va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.