Crimă la o stână din județul Timiș. Un bărbat, în vârstă de 46 de ani, a fost omorât în bătaie, iar cadavrul a fost ascuns într-o anexă de pe un câmp din apropierea localității Curtea.

Crimă la o stână din Timiș

unui bărbat în vârstă de 46 de ani a fost găsit miercuri dimineață, într-0 anexă amplasată pe un câmp din apropierea localității Curtea, din județul Timiș. Din primele cercetări, poliția a stabilit că este vorba despre o crimă. Bărbatul a fost omorât în bătaie, după un conflict. Principalul suspect, de 42 de ani, a fost depistat și reținut la scurtă vreme. El a fost observat și urmărit de o polițistă aflată în timpul liber.

Potrivit informațiilor transmise de , incidentul a fost semnalat în 4 martie 2026, în jurul orei 07:54. Autoritățile au fost sesizate printr-un apel la numărul de urgență 112, de proprietarul unei stâne.

El a anunțat că a observat două persoane care se certau pe un câmp din zona localității Curtea. Autorul apelului și-a exprimat temerea, la telefon, că una dintre cele două persoane implicate în conflict ar putea fi moartă.

La fața locului s-au deplasat din cadrul Poliției Orașului Făget – Secția 10 Poliție Rurală. Aceștia au descoperit un cadavru într-o anexă maplasată pe câmp. Acesta prezenta urme de violență.

Suspectul, observat de o polițistă în timpul liber

Autorul suspectat de crimă a plecat de la locul faptului, însă a fost identificat în apropierea localității Tapia. El a fost observat de o polițistă din Lugoj, aflată în timpul liber. Aceasta și-a sesizat colegii și l-a urmărit pe suspect până la sosirea echipajelor de intervenție. Bărbatul a fost reținut și a fost dus pentru audieri.

În caz a fost deschis un pentru omor. Ancheta este desfășurată de polițiști sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș.

Autoritățile precizează că, pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție.