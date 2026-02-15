Un caz șocant zguduie comunitatea din comuna Vela, județul Dolj. Marian Mișcu, fost viceprimar PNL, actual consilier local și poștaș, a fost descoperit mort în propria locuință, în urma unui atac brutal. Ancheta preliminară indică implicarea unui tânăr din localitate, iar autoritățile încearcă să stabilească circumstanțele și motivația faptei.

Ce s-a întâmplat în casa victimei

Corpul lui Marian Mișcu a fost găsit în holul locuinței, sâmbătă dimineață, de partenera sa, care a alertat imediat autoritățile prin 112. Actualul viceprimar al comunei a declarat că nu își poate explica de ce bărbatul ar fi fost vizat, având în vedere reputația sa de om gospodar și respectat. Vecinii l-au descris drept o persoană integră, muncitoare și fără conflicte cunoscute, iar vestea morții sale a provocat șoc în întreaga comunitate.

Cine este principalul suspect și ce indică ancheta

Potrivit anchetatorilor, principalul suspect este un tânăr de 39 de ani din localitate, care îl ajuta pe Mișcu la ferma sa. În casă ar fi fost descoperit un , considerat arma crimei.

Ancheta a scos la iveală că suspectul a pătruns în curtea victimei, i-a aplicat mai multe lovituri cu obiectul tăietor și apoi i-a sustras 4.000 de lei înainte de a părăsi locuința. Criminaliștii au ridicat imaginile de pe camerele de supraveghere pentru a reconstrui exact traseul și momentul atacului, precum și pentru a identifica motivul comiterii crimei.

a transmis că suspectul a fost reținut pentru omor calificat și tâlhărie calificată și se află în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă. „În continuarea activităților investigativ-operative complexe, s-a stabilit faptul că bărbatul de 39 de ani ar fi pătruns în curtea victimei și i-ar fi aplicat mai multe lovituri cu un obiect tăietor-despicător, acțiune care a condus la decesul bărbatului, ulterior sustrăgându-i bani și părăsind locuința”, au precizat anchetatorii.

Duminică, suspectul va fi prezentat Tribunalului Dolj cu propunerea de luare a unei măsuri preventive, relatează stiripesurse.ro.