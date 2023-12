Cristian Seidler (USR), despre experimentul făcut de Cosmin Andreica (Europol): Ne-a dat un fel de „reminder”, că problema de atunci nu s-a rezolvat nici până în ziua de astăzi (VIDEO)

Deputatul USR, Cristian Seidler, a comentat experimentul făcut de Cosmin Andreica (Europol), în cadrul emisiunii Politica zilei, moderată Ioana Constantin, .

Președintele Sindicatului Europol, Cosmin Andreica, susține că ar fi cumpărat un kilogram de cocaină din Portul Constanța, care valorează 100.000 de euro, și că la ieșire nu l-a controlat absolut nimeni.

„Mie mi se pare surprinzător faptul că ne surprinde. L-am cunoscut personal pe domnul Andreica prin faptul că e lider de sindicat, eu sunt în Comisia de muncă și am găsit un lider de sindicat foarte serios în persoana dânsului, chiar dacă nu suntem de acord cu toate punctele. Dar înainte ca domnul Andreica să fi făcut acest experiment, a mai existat un non experiment. Vă aduceți aminte cum plutea pe plaja din Constanța, pe bune, cocaina? Adică domnul Andreica, practic, ne-a dat un fel de reminder, că problema de atunci nu s-a rezolvat nici până în ziua de astăzi și că pe acolo se intră și se iese după cum vrea mușchii fiecăruia, depinde dacă are mușchi tari și spatele tare. Ăsta este adevărul”.