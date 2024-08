Cristina a căzut din picioare şi a murit! Se afla în vacanță, cu familia, în Italia. Cauza morții i-a uimit pe toți

Cristina a avut parte de un sfârșit tragic. A mers în vacanță în , cu familia, însă nu s-a mai întors acasă.

Femeia în vârstă de 45 de ani din a avut parte de un sfârșit fulgerător, pe care nimeni nu l-a prevăzut.

Cristinei i s-a făcut rău în timp ce se plimba pe faleză

Ea se plimba pe faleză atunci când tragedia a avut loc. Se pare că i s-a făcut brusc rău și a căzut din picioare. Medicii au intervenit rapid, însă, din păcate, femeia nu a putut fi salvată, informează .

Conform presei locale, evenimentul tragic a avut loc luni, 19 august.

Acum, trupul neînsuflețit al acesteia urmează să fie adus în țară.

Se pare că nimeni și nimic nu prevestea tragedia, căci Cristina avea o viață normală, fără vicii și mergea adesea la medic pentru a-și face analizele de rutină. Aceasta nu avea nicio afecțiune medicală care să anunțe ce avea să urmeze. Piteșteanca lucra la o bancă, iar în paralel, în ultimii ani, a deținut și un cunoscut salon de înfrumusețare, unde avea multe cliente.

Care e cauza morții Cristinei

S-a aflat și cauza morții Cristinei. Se pare că a fost vorba de embolism pulmonar.

Concret, este vorba despre un cheag de sânge care i-a ajuns la plămâni, astfel femeia a intrat în stop cardio-respirator și s-a stins rapid. Apropiații și familia sunt în stare de șoc, mai ales pentru că piteșteanca pare victima unui destin tragic. Se pare că și tatăl acesteia s-a stins din viață la aceeași vârstă și răpus de aceeași boală.

„Dumnezeu să te odihnească în pace draga mea prietenă, my best friend, o prietenie frumoasă de 20 de ani. De când am aflat această veste tristă sunt în șoc, nu pot să îmi revin. Ne-am văzut în ianuarie am râs, am povestit, m-ai susținut moral să fiu puternică în State (SUA), copiii noștri prieteni de aceeași vârstă. Era totul perfect între noi.

Ești un om minunat și Te iubesc mereu și Dumnezeu are grijă de tine acolo Sus. Am venit acasă să te văd, iar acum vin la Înmormântarea ta. Nu pot să îmi revin. Te iubesc, Cris. Te voi iubi mereu. Dumnezeu să te ierte!”, a scris cea mai bună prietenă a Cristinei, pe Facebook.