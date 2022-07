Criza acută de angajați calificați pe litoralul românesc! Patronii teraselor sunt nevoiți să iasă la muncă

Proprietarii teraselor de pe litoralul românesc se confruntă cu o criză fără precedent. Tot mai puțini tineri vor să lucreze în industria HoReCa. Afaceriștii au nevoie de cel puțin 25.000 de angajați calificați. Tot mai des, patronii sunt nevoiți să lucreze în locul angajaților. Aceștia simt lipsa acută a profesioniștilor.

„La ora prânzului într-un restaurant din Eforie Nord, în care se practică sistemul de autoservire, angajații, în mare parte elevi, se mișcă lent, deși sunt două luni de când lucrează aici, iar turiștii sunt flămânzi.

Deloc obișnuiți cu munca într-o bucătărie, angajații riscă în orice moment să se rănească, iar pentru aministratorul localui asta este o grijă în plus. Nu știu nici să folosească aparatele de gătit și deseori le strică”, arată .

„Unul dintre angajații mei a considerat că decât să spele furculițele, tacâmurile, una câte una, a luat un geneu din ăsta plin cu tacâmuri și le-a pus într-o cuvă. Mi-a stricat tot. L-am întrebat de ce ai făcut asta? ‘Păi spăl mai multe odată”, spune proprietarul unei terase pentru surda citată.

Hotelierii români se confruntă cu lipsa acută a personalului. pe litoral și nu au încredere în angajatori. E nevoie mare de barmani, ospătari, cameriste și bucătari. Salariile sunt pe măsură. Unii câștigă chiar și o mie de euro. Spre dezamăgirea patronilor, tinerii nu par deloc interesați să muncească în perioada estivală.

Proprietarul unui hotel de pe litoral a postat un anunț de angajare. Bărbatul a fost surprins de reacția internauților. Acesta s-a trezit cu un val de critici și mesaje acide. Se pare că salariul de 4.000 de lei e prea mic pentru cei care .

„Aici am postat anunțul, căutând cameristă, iar mai jos sunt răspunsuri care pur și simplu m-au șocat. Reacții amuzante. Nu înțeleg ce este atât de amuzant la un salariu de 4.000 de lei pe lună. Într-adevăr, lipsa de personal este una cruntă, față de ultimii ani.

Am postat un anunț căutând o cameristă pentru o pensiune de 15 camere și am primit numai comentarii răutăcioase, cum că salariul ar fi mic. Pentru 4.000 de lei au spus că nu vor să vină. Vom fi nevoiți și mama mea și fratele meu și eu și nevasta mea, toată familia ca să ținem afacerea. Că două luni pe an, atât avem”, a explicat Enache Calabache pentru Dobrogea TV.