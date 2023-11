Criză acută în sistemul medical: pacienții cu cancer rămân fără medicamente din lipsă de fonduri / Medicii, puși în situația de a alege care pacienți primesc tratamentul

Spitalul Județean Bihor nu are suficiente fonduri pentru achiziția de medicamente pentru bolnavii de cancer. Șefa secției Oncologie avetizează că există riscul ca mulți pacienți să rămână fără tratament. Situația est atât de gravă încât medicii sunt puși în situația de a alege care pacient intră mai repede sub tratament.

Pacienții cronici lăsați fără medicamente

„Noi am primit banii pe trimestrul IV, dar aceștia s-au consumat. Am cerut suplimentare de buget peste cel de 4,5 milioane de lei, alocat trimestrului IV. Astfel, am solicitat în plus 3,6 milioane de lei și am primit chiar astăzi (joi, 16 noiembrie, n.red.) 1,5 milioane de lei, aceasta însemnând că ne ajung până la jumătatea lunii decembrie 2023. Noi ar trebui să acoperim și primele două săptămâni din luna ianuarie 2024”, a declarat șefa secției Oncologie a Spitalului Județean, dr. Aniela Platona, citată de R .

Cele două spitale care tratează pacienții oncologici din Bihor nu au primit de la CAS Bihor fondurile necesare până la sfârșitul anului. Astfel, spune dr. Aniela Platona, spitalele respective se află în situația de a amâna tratamentul bolnavilor recent diagnosticați sau chiar trebuie să restrângă tratamentul celor aflați deja în programele terapeutice:

„Pentru pacienții noi, recent diagnosticați, nu se poate face imunoterapie. În plus, pentru cei vechi, suntem aproape de situația de a alege care pacient intră mai repede în tratament.”

Această criză de medicamente este întâlnită în toate spitalele de stat. Nu s-au mai făcut achiziții de câteva luni pentru medicamentele necesare în tratarea pacienților cronici, din cauza lipsei rectificării bugetare, potrivit Asociaţiei Române a Producătorilor Internaţionali de Medicamente.

Explicația producătorilor de medicamente

Așadar, mai multe spitale care tratează bolnavii de cancer, de exemplu, au amânat tratamentul, încă din luna septembrie a acestui an pe motiv că în spital nu ar mai fi medicamente pentru chimioterapie.

Cezar Irimia președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer a precizat că situația este fără precedent: “Am spus-o și eu, spun din nou statul român ne-a condamnat la moarte, este un atentat la siguranța națională. Pot să consider că este o crimă cu premeditare din partea celor care ar fi trebuit să vegheze la bunul mers al sistemului de sănătate și la asigurarea continuității tratamentelor în sistemul de sănătate.

Acum nu putem decât să mai sperăm că bunul D-zeu ne va ajuta să trecem peste acest impas major al tuturor românilor, nu numai a pacienților cronici, și să sperăm într-un viitor, dacă îl mai apucăm, că ai noștri politicieni vor fi mai responsabili vizavi de finanțarea corectă a sistemului de sănătate din România. Categoria de pacienți aflată la mare risc este categoria oncologică, din patologia oncologică, dar nu numai transplantații, cei cu HIV, pacienții a căror viață atârnă de aceste medicamente, iar să-și cumpere singuri aceste tratamente este imposibil în situația de astăzi a României, din punct de vedere socio-economic, pentru că nimeni nu-și poate permite sau marea majoritate 99% nu-și poate permite să cumpere aceste medicamente destul de scumpe. Cele mai scumpe de departe sunt cele din patologia oncologică, care pot ajunge la mii de euro pe lună, un tratament, dar care ar putea să dea o șansă pacientului cu cancer și chiar putem aici vorbi de vindecare în condițiile în care tratamentele au fost întrerupte, iar inițieri pe terapii scumpe nu se mai fac. soarta noastră a fost pecetluită de Guvernul României și în continuare Guvernul dorește să își pună semnătura pe certificatele de deces ale pacienților din România”.