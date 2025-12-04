Zeci de mii de oameni trăiesc de aproape o săptămână o situație fără precedent. Criza apei potabile din Prahova și Dâmbovița a lăsat 13 localități fără acces la apă curentă, iar incertitudinile privind calitatea apei după reluarea furnizării cresc îngrijorarea.

Criza apei din Prahova: Cât de periculoasă este lipsa apei pentru sănătate

Medicul Adrian Marinescu avertizează că blocajul în alimentare reprezintă un risc major, în special dacă apa care va curge ulterior la robinete nu va fi verificată riguros. El a subliniat că, fără apă, organismul uman rezistă foarte puțin:

„Înainte de toate, dacă te uiți la imagini îți este greu să te gândești că e în România, într-o țară europeană.

Legat de apă, fără apă omul nu poate trăi, doar maximum 3 zile. Dacă fără mâncare rezistăm trei săptămâni, fără apă nu avem cum. Mai mult decât atât, în momentul în care nu ai apă deshidratarea apare imediat, nu mai vorbesc de oamenii care au boli cronice, de copii… Deci, practic, fără apă nu putem trăi și înainte de deces se întâmplă multe alte lucruri, complicații, nu are rost să discutăm mai mult decât evident. Iar legat de ce se va întâmpla și de calitatea pe care o are apa e foarte greu de spus ce va fi mâine sau în momentul în care va fi fizic apa.

Trebuie văzută și o calitate, trebuie văzute și microorganismele. Se pot întâmpla multe, începând de la toxiinfecții alimentare, până la complicații majore, adică e foarte greu de spus. Cred că trebuie niște pași, sunt absolut convins că pașii vor fi și monitorizați, că nu vor ajunge oamenii să bea apă fără să fie un control înainte”, a explicat medicul, potrivit .

De ce au rămas localitățile fără apă și cât va dura criza

Problemele au început după lucrările de la acumularea Paltinu, desfășurate pe 28 noiembrie, care au oprit alimentarea cu apă a 13 localități din Prahova și Dâmbovița. În urma hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență, locuitorii primesc acum apă potabilă de la Rezervele de stat.

PSD a cerut demisia , acuzând incapacitatea de a gestiona situația. Diana Buzoianu a fost convocată în Camera Deputaților pentru explicații privind blocajul care afectează zeci de mii de oameni.