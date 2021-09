Cseke Attila: Am preluat mandatul la 600 de paturi ATI COVID, suntem la peste 1.000 și creștem în fiecare zi. Dorim să păstrăm accesul bolnavilor cronici la spitale (VIDEO)

Cseke Attila (UDMR), ministrul interimar al Sănătății, a declarat că nu este exclus ca unele spitale să fie doar pentru pacienții COVID-19. Totuși, vrea ca persoanele care suferă de alte boli să poată avea în continuare acces la servicii medicale. Cseke Attila a mai precizat că în cele zece zile de când a preluat interimatul numărul de paturi ATI pentru pacienții COVID a crescut de la 600 la 1.000.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Cseke Attila, despre paturile ATI pentru pacienții COVID-19

„Suntem într-o dinamică a infecției. Am spus că în valul 4 vrem să păstrăm fluxul mixt pe spitale, adică flux COVID și non-COVID. Asta nu înseamnă că n-o să fie și situații în care unele unități medicale, spitale de boli infecțioase și nu numai, n-o să fie doar pentru pacienții COVID, dar dorim să păstrăm accesul bolnavilor cronici la spitale”, a declarat Cseke Attila.

Acesta a precizat că planul pe fiecare spital în parte va fi publicat e site-ul Ministerului Sănătății

„Am preluat mandatul la 600 de paturi (ATI COVID), suntem la peste 1.000 și creștem în fiecare zi. Suntem în dinamică. Avem peste 100 de locuri numai pentru copiii cu COVID. Inspectorii sanitari de stat vor urmări cât și-a asumat fiecare spital”, a mai afirmat Cseke Attila.