Cristian Tudor Popescu (CTP) revine pe Facebook cu o nouă postare, în care reclamă corupția din România și amintește de ultimele catastrofe care au avut loc la nivel național, ca efect direct al corupției din structurile statului. Postarea lui CTP vine în contextul scandalului din Justiție, după ce mai mulți magistrați au fost acuzați că încearcă să scape corupții de repercursiunile legale.

Val de anchetări după dezvăluirile Recorder

CTP își începe postarea cu cele mai recente mișcări ale structurilor statului în scandalul din Justiție. Se pare că după ce CSM a cerut Inspecției Judiciare să ancheteze jurnaliștii Recorder, magistrații care au luat parte la realizarea documentului, TVR-ul și pe președintele Nicușor Dan, ministrul Justiției se alătură Secției de Procurori ai CSM, cerând la rândul lui, o anchetă.

„Afară din UE

S-au produs deja fisuri în barajul Savonea, în apărarea lui bazată pe regula: neagă tot, acuză tot, însăilează un scenariu conspiraționist. După ce mii de oameni ies în stradă de 5 zile încoace, după ce peste 800 de magistrați protestează sub semnătură pe net, însuși ministrul Aghiasmă al Justiției declară că Inspecția Judiciară trebuie să ancheteze de urgență toate cele prezentate în documentarul Recorder, alăturându-se astfel poziției exprimate prompt de Secția Procurori a . Asta, în vreme ce Secția Judecători CSM cere aceleiași Inspecții Judiciare să-i ancheteze pe jurnaliștii Recorder, pe magistrații care au îndrăznit să vorbească, Televiziunea Publică pentru că a difuzat documentarul și pe președintele Dan pentru că „incită la revoltă populară împotriva Justiției”, a scris CTP pe Facebook. Cum comentează CTP atitudinea lui Nicușor Dan după izbucnirea scandalului din Justiție

Cristian Tudor Popescu îl acuză pe Nicușor Dan că și-a schimbat discursul în zilele care au trecut de la izbucnirea scandalului din Justiție. La început, președintele s-a oferit să primească magistrații la discuții, la Cotroceni, arătându-se deschis să petreacă oricât timp era necesar pentru a îi asculta și a le înțelege problemele. Ulterior, prin discursul său, Nicușor Dan nu a mai părut nu la fel de hotărât să lupte împotriva neregulilor din justiție.

„Însuși președintele Dan și-a schimbat discursul pe facebook după ce s-a tot strigat: „Nicușoare, nu mai sta, apără Justiția!”. De la invitația cenaclieră adresată magistraților pentru „discuții fără limită de timp” la Cotroceni, a trecut la „în limitele mele constituționale, voi acționa pentru independența Justiției. Problemele sunt grave, dar au rezolvare”. „România e o țară coruptă!”, spunea președintele, dar n-a continuat: „și capul corupției este în Justiție!”. Fiindcă Justiția e puterea care poate pedepsi corupția. Și n-o face. Dimpotrivă, judecătoarea Raluca Moroșanu descrie cum erau instruiți de o avocată, trimisă de șefa Arsenie, să fie „umani”, „grijulii” cu infractorii și care le spunea că „evaziunea fiscală nici n-ar trebui să fie faptă penală”. Și tot spune un lucru esențial: „Savonea trebuie să plece nu doar din președinția ÎCCJ. Din magistratură” (în clipa asta văd știrea că judecătorul Cristi Danileț a câștigat la CEDO procesul pe care l-a deschis după ce a fost sancționat de CSM, ÎCCJ și Guvernul Ciolacu pentru două postări pe net. Motivarea Curții Europene: „Judecătorii au dreptul, atunci când democrația sau statul de drept sunt grav amenințate, să se exprime public cu privire la aspecte de interes general”). Într-adevăr, nu mai e loc de abureli și jumătăți de măsură. Dacă putregaiul nu va fi extirpat ACUM, nu va mai fi niciodată – Raluca Moroșanu.

Cum descrie CTP corupția

CTP enumeră câteva din efectele nefericite pe care corupția din structurile statului le-a avut asupra populației. În doar câteva luni, a avut loc o explozie catastrofala, s-a descoperit că apa unui spital era infestată și 100.000 de oameni au rămas, preț de zile bune fără apă potabilă.

„Corupția este o boală infecțioasă care se transmite de sus în jos, în toate țesuturile societății, cu consecințe letale. În afară de deturnarea unor sume mari de bani, ea mai face un rău, poate mai periculos: pune inși incompetenți în funcții de mare răspundere. De ce sar blocurile în aer? Corupție. De ce n-au avut apă potabilă 100.000 de oameni atâtea zile? Corupție. Apa contaminată cu bacterii de la Spitalul pentru copii din Iași? Corupție. Șoferii care circulă ca demenții o fac pentru că știu că vor fi făcuți scăpați cu cel mult o pedeapsă cu suspendare, mulțumită corupției din Justiție. Cazul năucitor Rodica Stănoiu: fostul ministru al Justiției ajunge în spital cu urme de lovituri pe față (medicii n-au anunțat poliția), este externată imediat, la cererea, pe semnătura, unui individ de 35 de ani numit „iubitul” ei, apoi moare rapid, nu se știe cum, nu i se face autopsia, este înmormântată pe loc, fără slujbă religioasă. Acum este deshumată pentru autopsie, pe baza relatărilor presei. Nu știu în ce țară din lume, ce să mai vorbim de Europa, se puteau înșira atâtea infracțiuni pe zi, la scenă deschisă. Cauza nu poate fi alta decât corupția”, a continuat jurnalistul.

Cum crede CTP că a afectat corupția încrederea românilor

În încheierea postării sale, gazetarul vorbește despre cum corupția a afectat populația de români nu doar prin incidente izolate ca cele amintite anterior. În timp ce oamenii uită de tragedii și disconforturi, lipsa de încredere provocată de corupție persistă și se transmite de la o generație la generație.

„Cea mai gravă stare psihosocială pe care o provoacă corupția generalizată este neîncrederea. Nu numai în instituții, nu numai în oameni, neîncrederea în legi, în pilonul oricărei construcții europene: statul de drept. „Toți ĂȘTIA sunt peste lege și mă calcă pe mine pe cap”, își spune fiecare cetățean revoltat. De aceea, trebuie și pot fi schimbate urgent legile Justiției Predoiu, pentru ca locul lui Savonea, Costache, Arsenie și toate slugile lor să nu poată fi luat de alte jivine, pe baza mecanismului malefic.