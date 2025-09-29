Clasarea pe locul al doilea la alegerile parlamentare din Republica Moldova a formațiunii pro-ruse, Blocul „Patriotic”, a generat numeroase și diverse reacții în spații public. Una dintre persoanele care a comentat rezultatul alegerilor, într-un mod ironic, a fost chiar Cristian Tudor Popescu (CTP). Jurnalistul l-a numit pe Igor Dodon, co-președintele Blocului Electoral „Patriotic” și fostul președinte al Republicii Moldova, ca fiind „țucărul lui Putin”.

Cum l-a descris CTP pe Igor Dodon

Alegerile parlamentare din Republica Moldova au adus o nouă victorie partidului înființat de Maia Sandu, partidul pro-european Acțiune și Solidaritate (PAS). După numărarea tuturor voturilor, PAS a obținut 50,20% (792.557 voturi).

Rezultatele alegerilor au stârnit un val de reacții în spațiul public, atât de la susținătorii PAS, cât și de la oamenii care și-ar fi dorit ca majoritatea parlamentară să revină unei alte formațiuni politice. Subiectul a fost intens discutat și în România, iar Cristian Tudor Popescu a venit cu o reacție ironică după ce partidul co-prezidat de Igor Dodon s-a clasat pe locul al doilea.

„Cum se aude rușinea la Chișinău

Sub stema cu steaua roșie, secera și ciocanul, țucălarul lui Putin, Dodon, a ieșit azi-noapte să chirăie împreună cu câțiva tovarăși: «Rușii-ne! Rușii-ne!». Și moldovenii i-au răspuns: «Rușii nu ne! Rușii nu ne!»”, a scris Cristian Tudor Popescu, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Cum a comentat Igor Dodon înfrângerea de la alegerile parlamentare

După ce partidul co-prezidat de el, Blocul „Patriotic”, a obținut locul al doilea la alegerile parlamentare, cu un procent de 24%, Igor Dodon a anunțat organizarea unui „pașnic” în fața Parlamentului, acuzând nereguli în procesul electoral.

„Îi chemăm pe toți la un protest pașnic în fața Parlamentului, fără drapele de partid. Sper ca împreună să ieșim și să apărăm votul cetățenilor”, a declarat Igor Dodon.

Și duminică seară a avut loc o manifestație, condusă de Igor Dodon și Vasile Tarlev, la care au luat parte câțiva zeci de susținători ai formațiunii politice Blocul „Patriotic”. Protestul a avut loc la sediul Comisiei Electorale Centrale, după închiderea secțiilor de votare.

Igor Dodon a contestat rezultatele alegerilor prezidențiale, susținând că forțele de opoziție ar fi obținut majoritatea, iar PAS ar fi pierdut alegerile. El a făcut apel către Comisia Electorală Centrală, cerând ca voturile să fie numărate „corect” și să nu facă „scheme”. De asemenea, a afrimat că „majoritatea Republicii Moldova este împotriva PAS”.

„Dacă în noaptea asta vor fi falsificări, noi mâine nu vom recunoaște alegerile parlamentare și vom cere alegeri repetate”, a declarat el, duminică seară.