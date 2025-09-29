Igor Dodon, fostul președinte al Republicii Moldova, șeful Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei ( ), nu recunoaște rezultatul alegerilor parlamentare.

Igor Dodon contestă victoria PAS din Moldova

Fostul președinte socialist a declarat, luni, 29 septembrie, că nu va recunoaște rezultatul alegerilor parlamentare de duminică. El cere să fie rezolvate mai întâi contestațiile pe care le-a depus. Igor Dodon a făcut aceste declarații în timpul unei acțiuni de protest pe care grupul său a organizat-o în fața Parlamentului de la Chișinău.

„Sunt unele încălcări pe care noi le analizăm până la sfârșitul zilei și le vom înainta conform procedurilor. Vă spun care este procedura. Prima dată examinează (CEC). Dacă CEC-ul le respinge, mergem la Curtea de Apel, mai departe la Curtea Supremă de Justiție și mai departe la Curtea Constituțională”, a declarat Igor Dodon.

Fostul președinte a precizat că va apela la mijloacele legale și nu va recurge la provocări și destabilizări. El a arătat că au fost depuse câteva zeci de contestații care vor trebui examinate. La final, după ce va fi pronunțată o soluție, partidul va lua o decizie cu privire la recunoașterea scrutinului.

„De aceea, vom merge strict pe procedura legală, fără provocări, fără destabilizări. Au fost depuse zeci de contestații, care trebuie să fie examinată. După ce o să fie examinate, o să fie luată decizia. Până când nu sunt examinate toate contestațiile, nu recunoaștem niciun fel de alegeri”, a afirmat Dodon, la protestul din fața Parlamentului.

Socialiștii susțin că au câștigat în Moldova

Igor Dodon susține că blocul din care face parte ar fi câștigat alegerile organizate pe teritoriul Republicii Moldova. El susține că socialist că rezultatul din țară ar fi fost răsturnat de votul din străinătate.

„Toate partidele de opoziție au învins în țară în aceste alegeri parlamentare. Opoziția a acumulat mai mult de 49% în țară și PAS doar 44%. Deci, PAS-ul, din nou, datorită diasporei, datorită a ceea ce s-a făcut în afara țării, obține, după datele lor preliminare, 50 de mandate plus”, a spus politicianul socialist.

Circa 300 de persoane s-au strâns luni, 29 septembrie, în fața Parlamentului de la Chișinău, la îndemnul liderului Blocului Patriotic al socialiștilor pro-ruși, Igor Dodon. Protestatarii, în frunte cu Dodon, au plecat după doar jumătate de oră, la fața locului rămânând contra-manifestanții pro-europeni.

Blocul lui Igor Dodon a ieșit pe locul doi

Alegerile pentru Parlamentul din Republica Moldova au fost câștigate de PAS, , condus de . Pro-europenii au fost votați de 50,16% dintre alegătorii moldoveni. Pe de altă parte, principala formațiune de stânga, „Blocul Patriotic”, condus de Igor Dodon, a reușit să obțină doar 24,19% dintre voruti.

Pe poziția a treia se află Blocul Electoral „Alternativa”, al primarului Chișinăului, Ion Ceban, cu 7,97%. Urmează Partidul Nostru al lui Renato Usatîi, cu 6,20%, și Partidul Politic Democrația Acasă, condus de Vasile Costiuc, cu 5,62%.