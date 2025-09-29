B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Alegeri parlamentare în Republica Moldova. Igor Dodon nu recunoaște victoria PAS

Alegeri parlamentare în Republica Moldova. Igor Dodon nu recunoaște victoria PAS

Adrian Teampău
29 sept. 2025, 15:45
Alegeri parlamentare în Republica Moldova. Igor Dodon nu recunoaște victoria PAS
Sursa Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Igor Dodon contestă victoria PAS din Moldova
  2. Socialiștii susțin că au câștigat în Moldova
  3. Blocul lui Igor Dodon a ieșit pe locul doi

Igor Dodon, fostul președinte al Republicii Moldova, șeful Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (Blocul patriotic), nu recunoaște rezultatul alegerilor parlamentare.

Igor Dodon contestă victoria PAS din Moldova

Fostul președinte socialist a declarat, luni, 29 septembrie, că nu va recunoaște rezultatul alegerilor parlamentare de duminică. El cere să fie rezolvate mai întâi contestațiile pe care le-a depus. Igor Dodon a făcut aceste declarații în timpul unei acțiuni de protest pe care grupul său a organizat-o în fața Parlamentului de la Chișinău.

„Sunt unele încălcări pe care noi le analizăm până la sfârșitul zilei și le vom înainta conform procedurilor. Vă spun care este procedura. Prima dată examinează Comisia Electorală Centrală (CEC). Dacă CEC-ul le respinge, mergem la Curtea de Apel, mai departe la Curtea Supremă de Justiție și mai departe la Curtea Constituțională”, a declarat Igor Dodon.

Fostul președinte a precizat că va apela la mijloacele legale și nu va recurge la provocări și destabilizări. El a arătat că au fost depuse câteva zeci de contestații care vor trebui examinate. La final, după ce va fi pronunțată o soluție, partidul va lua o decizie cu privire la recunoașterea scrutinului.

„De aceea, vom merge strict pe procedura legală, fără provocări, fără destabilizări. Au fost depuse zeci de contestații, care trebuie să fie examinată. După ce o să fie examinate, o să fie luată decizia. Până când nu sunt examinate toate contestațiile, nu recunoaștem niciun fel de alegeri”, a afirmat Dodon, la protestul din fața Parlamentului.

Socialiștii susțin că au câștigat în Moldova

Igor Dodon susține că blocul din care face parte ar fi câștigat alegerile organizate pe teritoriul Republicii Moldova. El susține că socialist că rezultatul din țară ar fi fost răsturnat de votul din străinătate.

„Toate partidele de opoziție au învins în țară în aceste alegeri parlamentare. Opoziția a acumulat mai mult de 49% în țară și PAS doar 44%. Deci, PAS-ul, din nou, datorită diasporei, datorită a ceea ce s-a făcut în afara țării, obține, după datele lor preliminare, 50 de mandate plus”, a spus  politicianul socialist.

Circa 300 de persoane s-au strâns luni, 29 septembrie, în fața Parlamentului de la Chișinău, la îndemnul liderului Blocului Patriotic al socialiștilor pro-ruși, Igor Dodon. Protestatarii, în frunte cu Dodon, au plecat după doar jumătate de oră, la fața locului rămânând contra-manifestanții pro-europeni.

Blocul lui Igor Dodon a ieșit pe locul doi

Alegerile pentru Parlamentul din Republica Moldova au fost câștigate de PAS, partidul pro-european aflat la guvernare, condus de Maia Sandu. Pro-europenii au fost votați de 50,16% dintre alegătorii moldoveni. Pe de altă parte, principala formațiune de stânga, „Blocul Patriotic”, condus de Igor Dodon, a reușit să obțină doar 24,19% dintre voruti.

Pe poziția a treia se află Blocul Electoral „Alternativa”, al primarului Chișinăului, Ion Ceban, cu 7,97%. Urmează Partidul Nostru al lui Renato Usatîi, cu 6,20%, și Partidul Politic Democrația Acasă, condus de Vasile Costiuc, cu 5,62%.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Emmanuel Macron, mesaj în limba română pentru moldoveni: „Franța este alături de Republica Moldova”
Externe
Emmanuel Macron, mesaj în limba română pentru moldoveni: „Franța este alături de Republica Moldova”
Bali dezamăgește turiștii de pe Instagram. Realitatea dură din paradisul tropical (VIDEO)
Externe
Bali dezamăgește turiștii de pe Instagram. Realitatea dură din paradisul tropical (VIDEO)
Un copil a aruncat o sticlă cu un mesaj în mare. Opt luni mai târziu, a primit un răspuns. Iată ce scria pe biletul anonim
Externe
Un copil a aruncat o sticlă cu un mesaj în mare. Opt luni mai târziu, a primit un răspuns. Iată ce scria pe biletul anonim
Trump și Netanyahu se vor întâlni luni. Liderul american: „Toată lumea este gata pentru ceva special, o premieră”
Externe
Trump și Netanyahu se vor întâlni luni. Liderul american: „Toată lumea este gata pentru ceva special, o premieră”
Michigan: atac armat la o biserică mormonă. Cel puțin 4 persoane au murit, iar alte 8 au fost rănite
Externe
Michigan: atac armat la o biserică mormonă. Cel puțin 4 persoane au murit, iar alte 8 au fost rănite
Maia Sandu: ”Rugăm răbdare și calm pentru a urmări procesul electoral în continuare, în afara țării”
Externe
Maia Sandu: ”Rugăm răbdare și calm pentru a urmări procesul electoral în continuare, în afara țării”
Rezultate alegeri parlamentare 2025 în Republica Moldova: PAS, în față cu 44,5%, iar Blocul Patriotic a obținut 27,8% în urma numărării a 81% din procesele verbale
Externe
Rezultate alegeri parlamentare 2025 în Republica Moldova: PAS, în față cu 44,5%, iar Blocul Patriotic a obținut 27,8% în urma numărării a 81% din procesele verbale
Igor Dodon anunță că va organiza proteste: ”Guvernarea PAS este în panică, nu se așteptau la astfel de rezultate”
Externe
Igor Dodon anunță că va organiza proteste: ”Guvernarea PAS este în panică, nu se așteptau la astfel de rezultate”
O nouă campanie de dezinformare în Republica Moldova: Falsuri cu buletine de vot în flăcări / Anunțul Guvernului de la Chișinău
Externe
O nouă campanie de dezinformare în Republica Moldova: Falsuri cu buletine de vot în flăcări / Anunțul Guvernului de la Chișinău
UPDATE / Urnele s-au închis la alegerile din Republica Moldova: Peste 50% dintre moldoveni au votat
Externe
UPDATE / Urnele s-au închis la alegerile din Republica Moldova: Peste 50% dintre moldoveni au votat
Ultima oră
16:31 - CTP, ironii la adresa lui Dodon după alegerile parlamentare din Republica Moldova: „Țucărul lui Putin”
16:30 - Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov): 38 de localități din 40 au obținut bani europeni prin aplicarea la proiectul PNRR pentru a dota toate școlile (VIDEO)
15:58 - Pamela Anderson, look natural! Adevăratul motiv pentru care a renunțat la make-up
15:57 - Cum păstrezi murăturile crocante toată iarna? Trucurile recomandate de specialiști pentru murături fără „floare”
15:44 - Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov): În ultimii ani, proiectele investite în Ilfov au valorat în jur de 900 de milioane de lei. Sunt bani care s-au investit, proiecte care sunt în continuare în derulare (VIDEO)
15:41 - Premierul Ilie Bolojan felicită Republica Moldova pentru rezultatul alegerilor: „Vom fi alături de Republica Moldova pe acest drum”
15:27 - Mihaela Bilic trage un semnal de alarmă! Greșeala pe care o fac mulți fără să știe
15:27 - Trucuri pentru un păr sănătos: sfaturi simple care fac diferența
15:16 - Gigi Becali visează la cel mai scump transfer din istoria FCSB. Combinația pusă la cale de patronul din Pipera
15:15 - Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov), despre sistemul de învățământ din Ilfov: „Sunt localități în care noi acum avem proiecte prin asocieri”. Ce presupune această asociere (VIDEO)