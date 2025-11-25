Cristian Tudor Popescu susține că tinerii cred minciunile de pe rețelele sociale despre perioada comunistă deoarece n-au fost învățați să gândească rațional și înghit pe nemestecate tot ce li se oferă. Cu această ocazie, gazetarul le-a explicat tinerilor în cauză de ce, de fapt, nu le-ar conveni deloc să trăiască sub conducerea lui Nicolae Ceaușescu.

De ce devin tinerii nostalgici după comunism

„Cum ar fi fără TikTok

130 de milioane de accesări, atât fac pe net postările care zic dacă Ceaușescu ar fi rămas președinte după `89. Blocuri de locuințe fără număr, autostrăzi, hidrocentrale, fabrici de avioane și televizoare românești, metrouri la Cluj, Timișoara și Iași, țară suverană. Nenumărați tineri iau de bune toate astea.

De ce? Pentru că nu i-a învățat nimeni să gândească rațional. Sunt incapabili de luciditate, de obiectivitate, judecă doar în direcția care le place. Nu știu că inteligența înseamnă să înțelegi și ce nu-ți convine”, a scris CTP, într- pe Facebook.

Cum ar fi arătat azi România dacă rămânea în comunism

Gazetarul a făcut el apoi exercițiul de raționament pe care ar fi trebuit să-l facă tinerii în cauză, pentru a demonstra de ce nu era deloc bine pe vremea lui Ceaușescu și nu-s deloc de dorit vremurile respective.

„Ceaușescu după `89? Să raționăm.

Aproape tot ce s-a construit în anii `70 și `80 a fost cu bani de la FMI și Banca Mondială. Adică de la Occidentul putred. România Socialistă nu avea putere economico-financiară pentru asemenea investiții, cum n-avea nici sub guvernarea lui Ciolacu. În `89, Ceaușescu plătise datoria externă cu prețul stoarcerii la limită a românilor. Imaginea lui era pulbere, atât în ochii Vestului, cât și ai Rusiei. N-ar mai fi primit niciun cent credit. De unde bani de autostrăzi, avioane și blocuri, când economia autarhică a României ar fi fost total decuplată de investitorii străini? Miliardele băgate în România de UE n-ar fi existat. Nici blugi sau banane n-am fi putut importa. Ce să mai vorbim de mașini străine, visul acestor tineri?

Unde ar fi fost nenumăratele formații muzicale de după `89, de la Bug Mafia până la The Motans și Dirty Shirt? Manelele rămâneau la grupul Azur din Brăila, cu „Aoleu, se mărită Mona mea!”.

TikTok-ul, pe care apar toate aceste basmagorii manipulatoare, nici gând să fi existat. Ar fi putut tinerii să posteze ce le trece prin cap, să înjure pe cine vor?

N-ar fi avut nici măcar posibilitatea să voteze AUR sau Georgescu Dumnezeilă.

Ar fi trăit într-o Românie neagră-cenușie, sărăntoacă, într-un regim de cazan și cazarmă, cu serviciul militar obligatoriu, pe care n-ar fi putut-o părăsi pentru Occident decât înot peste Dunăre. Sau evadând în droguri, care ar fi pătruns oricum în țară.

Un singur lucru i-aș întreba pe cei care azi au de la 15 la 35 de ani: oare de ce au ieșit în stradă să strige și să fie împușcați cei care aveau vârsta lor în `89?”, a explicat gazetarul Cristian Tudor Popescu, pe Facebook.