Cu ambulanța veterinară prin Ilfov, un nou proiect-premieră al Consiliului Județean Ilfov

Consiliul Județean Ilfov, prin Biroul Protecția Animalelor, în colaborare cu spitalul veterinar social Center of Hope, demarează, din data de 28 iunie, proiectul numit „Cu ambulanța veterinară prin Ilfov”. Concret, o echipă formă din reprezentanți de la ambele entități vor merge cu ambulanța veterinară în mai multe zone defavorizate din județ și vor asigura pentru câini, gratuit, următoarele: deparazitare internă și externă, vaccin antirabic, microcipare și înregistrare în RECS (Registrul de Evidență al Câinilor cu Stăpân), dar și alte servicii medicale de urgență, dacă situația o impune.

Scopul direct al proiectului este de a ajuta animale, iar scopul indirect de a educa populația în direcția bunăstării animalelor și de a o determina să respecte legislația în vigoare, vaccinarea antirabică, microciparea și înregistrarea în RECS a câinilor fiind obligatorii prin lege.

Hubert Thuma, președinte Consiliul Județean Ilfov: „Din păcate, sunt foarte mulți oameni care nu au ce pune pe masă, de unde bani să se ducă cu animalele lor la doctor. Acolo ne dorim să intervenim. Să dăm o mână de ajutor fix acolo unde este nevoie. Mi s-a întâmplat să fiu pe teren și să cunosc bătrâni care aveau grijă cu tot sufletul de animalele lor, dar nu își permiteau să le ducă la veterinar, să le facă deparazitările ori vaccinările periodice. Le mulțumesc enorm celor de la Center of Hope, avem un parteneriat solid, pe termen lung, care are în vedere bunăstarea animalelor, dar și a întregii comunității. Acum strict legat de implicațiile fiecărei părți, noi, Consiliul Județean Ilfov, venim cu oameni în teren care să ajute efectiv, identificăm zonele, promovăm proiectul, decontăm cheltuielile cu combustibilul, iar cei de la Center of Hope vin cu tot ce înseamnă act medical și produse medicale.”

Aurelian Ștefan, medic veterinar și fondator spital social veterinar Center of Hope: „La noi, la spitalul social, vin foarte mulți oameni cu animalele lor la vaccinat, la deparazitat ori la sterilizat, oameni care nu au un leu în buzunar. Noi îi ajutăm mereu gratuit, dar sunt mulți care nu au posibilitate nici măcar să vină până la noi la spital. Și astfel ne-am dat seama că trebuie să mergem în teren mai mult. Medicii noștri sunt pregătiți să începem acest proiect, vom mergem în teren o dată pe lună, de dimineața până seara. Dacă va fi cazul, o să mergem mai des.”

Proiectul debutează în localitatea Vidra, miercuri, 28 iunie, și se va desfășura între orele 09:00 – 17:00.