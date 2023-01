Cum arată casa din Republica Dominicană în care locuiește Daniel Pavel, prezentatorul Survivor România 2023. Fanii uimiți de imaginile din culise (VIDEO)

Apar detalii mai puțin știute despre Daniel Pavel, prezentatorul Survivor România 2023. Acesta se află în Republica Dominicană, unde au loc filmările show-ului, alături pe iubita sa. Vedeta nu s-a sfiit să arate tuturor casa în care locuiește în Republica Dominicană.

Daniel Pavel a publicat recent pe rețelele de socializare un clip în care arată fanilor firtuali cum arată „casa din dominicană”.

„Așa cum v-am promis, câteva detalii din culise. Bine ați venit în casa mea dominicană“, a scris Daniel Pavel în descrierea filmulețului postat pe TikTok. Totodată, el s-a lăudat și cu „echipamentul lui”, hainele pe care le poartă la filmările pentru Survivor România 2023.

As I have promissed you guys, some behind the scenes details 🔥 Welcome to my Dominican home and my Survivor gear 😁🫵🏼 @TikTok @tiktok creators @tiktokglobal @Survivor România @PRO TV @Survivor Romania @🎊🏝Survivor Romania 2023🏝🎊