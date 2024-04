Cum arată cureaua de 1.000 de euro a lui Carmen Iohannis, pe care a purtat-o la la recepţia oferită de Joe şi Jill Biden (FOTO,VIDEO)

Carmen Iohannis l-a însoțit pe președintele Klaus Iohannis la recepţia oferită de preşedintele SUA, Joe Biden şi de Prima Doamnă, Jill Biden, cu ocazia Adunării Generale a ONU.

În urma acestei întâlniri, președintele Iohannis a postat o fotografie, pe internet, cu mesajul: „Participarea la recepţia pentru lideri oferită de Preşedintele Joe Biden şi de Prima Doamnă Jill Biden, cu ocazia Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite”.

Prima Doamnă a României a purtat o rochie aurie pe care a accesorizat-o cu o curea albă strânsă în talie.

Attending the Leaders Reception hosted by the 🇺🇸 President Joe Biden and the First Lady Jill Biden , on the occasion of the United Nations General Assembly

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis)